Олимпийски пробив: Българско трио сноубордисти преодоля квалификациите

8 Февруари, 2026 13:42 609 1

Единствено Александър Кръшняк от българските представители не успя да продължи напред в Ливиньо

Олимпийски пробив: Българско трио сноубордисти преодоля квалификациите - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тервел Замфиров и Радослав Янков се класираха за 1/8-финалите на паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на зимните Игри в Милано-Кортина. Преди това същото стори и фурията при дамите Малена Замфирова.

Единствено Александър Кръшняк от българските представители не успя да продължи напред в Ливиньо.

Директните елиминации започват в 14:00 часа, а класирането на тримата българи е историческо за страната ни в този спорт.

Младият ни феномен, 20-годишният световен шампион Тервел Замфиров, направи впечатляващ олимпийски дебют, класирайки се с пето време (1:26.58 минута). По-късно днес той ще се изправи срещу германеца Елиас Хубер в опит да продължи напред.

В своето четвърто участие на Олимпиада, 36-годишният Радо Янков показа класа, давайки 13-о време (1:27.44 минута) и за втори път в кариерата си преодоля квалификационната фаза на Зимни игри.

В първия кръг на елиминациите Радослав ще мери сили с Арно Годе от Канада.

Преди тях Малена Замфирова, още при дебюта си на Олимпиада даде шесто време в първия рън, като лидер бе двукратната олимпийска шампионка Естер Ледецка, Чехия. Във второто спускане Малена кара стабилно по червеното трасе и завърши 10-а в общото класиране.

Така на осминафиналите от 14:00 Замфирова ще кара срещу една от фаворитките Рамона Терезия Хофмайстер, Германия.


