Новак Джокович разкри амбициозни планове

9 Февруари, 2026 21:45 1 302 2

Олимпийските игри в Лос Анджелис остават голямата му цел

Новак Джокович разкри амбициозни планове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Световният тенис ас Новак Джокович изненада феновете си с вдъхновяваща новина за бъдещето си. Въпреки че вече е на 38 години и притежава рекордните титли от Големия шлем, сърбинът не смята да слага точка на бляскавата си кариера. Напротив – Джокера гледа смело напред и мечтае за ново олимпийско предизвикателство през 2028 година в Лос Анджелис.

В момента Джокович се намира в Милано, където следи на живо Зимните олимпийски игри и черпи вдъхновение от атмосферата на големия спортен форум.

В интервю за Corriere TV той откровено сподели, че копнежът за втори златен медал не го напуска, а желанието да представя Сърбия на най-престижната спортна сцена е по-силно от всякога.

„Мечтата ми да играя в Лос Анджелис е все така жива. Не съм се отказал и продължавам да се боря за нея“, заяви категорично Джокович.

Въпреки това, той не скри, че с напредването на възрастта става все по-трудно да планира дългосрочно физическата си подготовка.

„Не мога да кажа дали ще ми трябват един, пет или петнадесет турнира годишно, за да бъда във върхова форма за Ел Ей. Засега искам да се насладя на малко време със семейството си“, допълни световният №3.

Почивката за Новак обаче ще бъде кратка. Още съвсем скоро той ще се отправи към Катар, където ще участва в престижния ATP 500 турнир в Доха. Там го очакват сблъсъци с най-големите имена в тениса – Карлос Алкарас, Яник Синер и Даниил Медведев.


  • 1 корт

    1 0 Отговор
    Има спортове където възрастта не е порок.Тенисът не е от тях.

    Коментиран от #2

    22:15 09.02.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "корт":

    Не го мисли … На 38 е 3 и играе финали …

    00:19 10.02.2026

