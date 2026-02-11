Новини
Комо изхвърли Наполи от Купата на Италия след драма с дузпи

11 Февруари, 2026 07:29 628 0

В редовното време двата тима завършиха 1:1 на "Диего Армандо Марадона" в Неапол

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наполи загуби от Комо с 6:7 след изпълнение на дузпи и отпадна на 1/4-финалите в турнира за Купата на Италия. В редовното време двата тима завършиха 1:1 на "Диего Армандо Марадона" в Неапол, но при ударите от бялата точка гостите имаха повече късмет и се класираха за следващата фаза.

Гостите поведоха в 39-ата минута с гол на Мартин Батурина от дузпа, но секунди след почивката домакините успяха да изравнят чрез Антонио Вергара след страхотен извеждащ пас на Расмус Хойлунд.

До края на редовните 90 минути и четирите добавени след тях съперниците не съумяха да се разпишат отново и победителят бе излъчен след дузпи. Ромелу Лукаку и Лоботка пропуснаха съответно втората и последната дузпа за "партенопеите", докато от гостите само Пероне не бе точен при четвъртото изпълнение от бялата точка.

Така Комо елиминира Наполи и се класира за 1/2-финал срещу Интер.


