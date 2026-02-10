Левандовски с оферта за трансфер

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски е изправен пред важно решение това лято, докато обмисля бъдещето си във футбола. Ветеранът ще навърши 38 години през август, а „блаугранас“ все още не са обявили позицията си.

Интерес към полския национал през последните шест проявяват Атлетико Мадрид, Милан, Чикаго Файър и клубове от Саудитска Арабия, а първата официална оферта е пристигнала от Съединените щати, съобщава испанският вестник Sport.

Отборът от Мейджър Лийг Сокър е предложил двегодишен договор на Левандовски със заплата, съответстваща на престижа и статуса, който той би имал като лице на франчайза.

Клубът вече води преговори с нападателя, като през януари в Лондон се проведе среща между мениджъра Пини Захави и собственика на Чикаго Файър Джо Мансуето в Лондон.

Предполага се, че и настоящият тим на Роберт Левандовски Барселона все още е отворен за удължаване на договора му за следващия сезон, ако се постигне споразумение за намалена негова роля в състава и по-ниска заплата.