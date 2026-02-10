Новини
Спорт »
Световен футбол »
Левандовски с оферта за трансфер

Левандовски с оферта за трансфер

10 Февруари, 2026 22:02 620 0

  • барселона-
  • роберт левандовски-
  • футбол-
  • оферта

Интерес към полския национал през последните шест проявяват Атлетико Мадрид, Милан, Чикаго Файър и клубове от Саудитска Арабия, а първата официална оферта е пристигнала от Съединените щати

Левандовски с оферта за трансфер - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски е изправен пред важно решение това лято, докато обмисля бъдещето си във футбола. Ветеранът ще навърши 38 години през август, а „блаугранас“ все още не са обявили позицията си.

Интерес към полския национал през последните шест проявяват Атлетико Мадрид, Милан, Чикаго Файър и клубове от Саудитска Арабия, а първата официална оферта е пристигнала от Съединените щати, съобщава испанският вестник Sport.

Отборът от Мейджър Лийг Сокър е предложил двегодишен договор на Левандовски със заплата, съответстваща на престижа и статуса, който той би имал като лице на франчайза.

Клубът вече води преговори с нападателя, като през януари в Лондон се проведе среща между мениджъра Пини Захави и собственика на Чикаго Файър Джо Мансуето в Лондон.

Предполага се, че и настоящият тим на Роберт Левандовски Барселона все още е отворен за удължаване на договора му за следващия сезон, ако се постигне споразумение за намалена негова роля в състава и по-ниска заплата.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове