Неочаквани проблеми за новия стадион на Евертън

Част от привържениците на Евертън, които имат затруднения в придвижването, изразиха своето разочарование от достъпността на новия клубен стадион „Хил Дикинсън“. Въпреки модерната база, някои от тях споделят, че обмислят да се откажат от сезонните си билети, тъй като посещението на мачовете се е превърнало в „истинска борба“.

„Сините“ фенове все още се адаптират към новия дом на тима, след като миналата година клубът официално напусна легендарния „Гудисън Парк“.

Основните оплаквания са свързани с липсата на адекватни паркоместа за притежатели на инвалидни стикери и рестрикциите за достъп на таксита в непосредствена близост до съоръжението.

77-годишният Джон Робъртс, който страда от артрит и е притежател на сезонен билет от 20 години, споделя своето разочарование.

„Бях развълнуван да посетя новия стадион. Разочароващо е, стадионът е красив, но очевидно не е строен с мисъл за хората със специални нужди“, коментира той.

Робъртс, който не може да върви повече от няколко метра без болки в тазобедрената става, обяснява, че ограниченията за таксиметровите услуги правят придвижването му почти невъзможно. Въпреки че стюардите са му осигурили инвалидна количка след края на мача, той е трябвало да понесе „мъчителни 20 минути“, докато успее да се качи в такси след мача.