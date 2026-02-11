Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неочаквани проблеми за новия стадион на Евертън

Неочаквани проблеми за новия стадион на Евертън

11 Февруари, 2026 10:32 653 0

  • евертън-
  • футбол-
  • стадион

„Сините“ фенове все още се адаптират към новия дом на тима, след като миналата година клубът официално напусна легендарния „Гудисън Парк“

Неочаквани проблеми за новия стадион на Евертън - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Част от привържениците на Евертън, които имат затруднения в придвижването, изразиха своето разочарование от достъпността на новия клубен стадион „Хил Дикинсън“. Въпреки модерната база, някои от тях споделят, че обмислят да се откажат от сезонните си билети, тъй като посещението на мачовете се е превърнало в „истинска борба“.

„Сините“ фенове все още се адаптират към новия дом на тима, след като миналата година клубът официално напусна легендарния „Гудисън Парк“.

Основните оплаквания са свързани с липсата на адекватни паркоместа за притежатели на инвалидни стикери и рестрикциите за достъп на таксита в непосредствена близост до съоръжението.

77-годишният Джон Робъртс, който страда от артрит и е притежател на сезонен билет от 20 години, споделя своето разочарование.

„Бях развълнуван да посетя новия стадион. Разочароващо е, стадионът е красив, но очевидно не е строен с мисъл за хората със специални нужди“, коментира той.

Робъртс, който не може да върви повече от няколко метра без болки в тазобедрената става, обяснява, че ограниченията за таксиметровите услуги правят придвижването му почти невъзможно. Въпреки че стюардите са му осигурили инвалидна количка след края на мача, той е трябвало да понесе „мъчителни 20 минути“, докато успее да се качи в такси след мача.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове