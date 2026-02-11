Новини
Ман Юнайтед се добра до инфарктно реми срещу Уест Хам

11 Февруари, 2026 06:30

Петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се добра до инфарктно реми срещу Уест Хам - 1
Ивайло Борисов

Манчестър Юнайтед се добра до инфарктно реми 1:1 в гостуването си на Уест Хам от 26-ия кръг на Премиър лийг. "Червените дяволи" изиграха най-слабия си мач под ръководството на Майкъл Карик, но все пак се спасиха от загубата на "Лондон Стейдиъм". Томаш Соучек откри резултата за домакините в 50-ата минута, но Бенямин Шешко изравни в 96-ата и донесе точката на гостите. Толкова чаканата пета поредна победа обаче остана мираж, което е лоша новина за фена на Ман Юнайтед Франк Илет, който отново няма да може да постригне косата си, както бе обещал, ако това се случи.

Нуно Ешпирито Санто заложи в този мач на Валентин Кастейянос като изнесен нападател и Крисенсио Съмървил и Джаръд Боуен на двете крила. Матеуш Фернандеш бе зад нападателя, а в средата на терена действаха Томаш Соучек и Фреди Потс.

Майкъл Карик не бе направил промени в състава си и отново започна с Брайън Мбемо на върха на атаката и Бруно Фернандеш зад гърба му. На двете крила стартираха Матеус Куня и Амад Диало, а двойката опорни халфове бяха Каземиро и Коби Мейну.

Домакините създадоха първата голова възможност в мача в 9-ата минута, когато Крисенсио Съмървил центрира за Джаръд Боуен, но ударът му с глава премина на сантиметри от вратата.

Минута по-късно Бруно Фернандеш бе изведен зад защитата и опита да прехвърли вратаря, но без успех, а бе и в засада.

Уест Хам обаче продължи да е по-опасен и в 13-тата минута доста коварен удар на Съмървил принуди Сене Ламенс да прави първо важно спасяване.

Ман Юнайтед отговори с изстрел с глава на Хари Магуайър в 17-ата минута, но без да застраши вратата на Мадс Хермансен.

Гостите бяха много близо до гола в 22-рата минута, когато след заучено положение при корнер Люк Шоу стреля и само намесата на Аарън Уан-Бисака пред голлинията предотврати попадене във вратата му.

Последва дълъг период, в който и двата отбора понамалиха темпото и головите положения секнаха. Чак в 40-ата минута "червените дяволи" организираха малко по-интересна атака, Люк Шоу изведе Амад Диало в наказателното поле, но ударът на крилото бе встрани.

Второто полувреме започна с натиск на гостите, но гол падна в тяхната врата. Уест Хам се възползва от празните пространства, Джаръд Боуен получи по десния фланг и центрира остро пред вратата, където Томаш Соучек бе на правилното място, за да засече топката и да я прокара през краката на Сене Ламенс за 1:0.

Манчестър Юнайтед можеше да се върне в мача в 63-тата минута, когато Каземиро отбеляза с глава, но попадението не бе признато заради засада на бразилеца.

"Червените дяволи" продължиха да владеят повече топката и да търсят пътя към гола, но без особен успех. В 76-ата минута Бенямин Шешко пробва точен, но слаб шут, който не затрудни вратаря на съперника.

В 87-ата минута Брайън Мбемо отправи опасен изстрел, но Томаш Соучек бе на правилното място и блокира удара му с тяло.

В 92-рата минута пък Уест Хам организира контраатака, завършила с удар на Адама Траоре, но покрай вратата.

В 94-тата минута пък Джошуа Зиркзее направи невероятен пропуск с глава отблизо, като по чудо не уцели очертанията на вратата.

Голът за гостите все пак дойде в 96-ата минута, когато Брайън Мбемо центрира в пеналта, а Бенямин Шешко отклони топката във вратата за 1:1.

Така мачът завърши при равенство, като Уест Хам остава в опасната зона на 18-ата позиция с 24 точки. Манчестър Юнайтед пък е 4-и с 45 точки в актива си.


  Три часа...

    ...откакто е пусната новината и няма коментари. Футбола не е интересен на Факти. Уест Хям е в зоната на изпадане и бях сигурен, че МЮ няма да бият в Лондон. Предвид резултатите на Тотнъм и Челси, всичко е под контрол. Освен това сякаш има някакво шефство между двата отбора. Тоя традиция за взаимопомощ я има още по времето на Фърги, който обичаше да пада от слабаци за да им помогне да изплуват. Приятно впечатление прави пълния стадион въпреки недобрата игра на отбора и разногласията на феновете и футболните началници.

    09:26 11.02.2026

