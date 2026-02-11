Новини
Франьо фон Алмен донесе историческо олимпийско злато за Швейцария
  Тема: Зимни олимпийски игри

Франьо фон Алмен донесе историческо олимпийско злато за Швейцария

11 Февруари, 2026 17:42 607 3

  • скиор -
  • франьо фон алмен-
  • сензация -
  • зимните олимпийски игри-
  • златния медал -
  • супергигантския слалом -
  • триумф -
  • алпиец -
  • олимпийски титли -
  • милано-кортина 2026

Нов рекорд за алпийските ски на Игрите в Милано-Кортина 2026

Франьо фон Алмен донесе историческо олимпийско злато за Швейцария - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Младият швейцарски скиор Франьо фон Алмен се превърна в истинска сензация на Зимните олимпийски игри, след като завоюва златния медал в супергигантския слалом за мъже. С този триумф 24-годишният алпиец вече притежава три олимпийски титли от Милано-Кортина 2026, след като по-рано спечели и в дисциплините спускане и отборна комбинация.

На легендарната писта „Стелвио“ фон Алмен демонстрира изключителна техника и хладнокръвие, финиширайки с време 1:25.32 минути. Само 0.13 секунди по-бавно завърши американецът Райън Кохран-Сийгъл, който остана със среброто. Бронзовото отличие отиде при друг швейцарец – Марко Одермат, носител на Световната купа от миналия сезон, който изостана с 0.31 секунди от победителя.

Това злато е първото в историята на Швейцария при мъжете в супергигантския слалом на Олимпийски игри. Досега страната се гордееше с две сребърни отличия – на Дидие Кюш (Нагано 1998) и Беат Фойц (Пьончан 2018), както и един бронз, спечелен от Абрози Хофман в Торино 2006.

Въпреки впечатляващото си представяне, фон Алмен все още е далеч от легендарния рекорд на американеца Ерик Хейдън, който през 1980 г. в Лейк Плесид спечели пет златни медала в бързото пързаляне с кънки.

Олимпийската програма продължава с още вълнуващи стартове – в четвъртък предстои супергигантският слалом за жени, а на 14 февруари (събота) мъжете ще премерят сили в гигантския слалом.


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Невероятен е Франьо. И като спортист и като човек.

    Коментиран от #3

    17:56 11.02.2026

  • 2 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Да сравнява ултраконкурентните алпийски ски с кънки бягането / бутиков спорт за много ограничена група хора - само 41 овала за кънки бягане в ЦЕЛИЯ свят/ може само драскач с интелект на насекомо.

    17:56 11.02.2026

  • 3 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    Наистина уникален, огромен респект към постижението му!

    17:57 11.02.2026

