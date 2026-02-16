Лора Христова разкри пазена интимна тайна

Бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Лора Христова направи откровено признание след историческия си успех в биатлона.

"Нямам си гадже. Скоро бях в Париж при един приятел, но той ми е само приятел", каза с усмивка Христова и сложи край на спекулациите около личния си живот.

Красавицата от Троян се окичи с бронза в индивидуалния старт на 15 километра на 11 февруари. Вчера Лора Христова завърши на 11-о място в спринта на 7,5 км, след като допусна само една грешка в стрелбата си.

Стискаме палци на петима българи на Олимпиадата днес

"Беше доста по-динамично от предния ден, защото е по-малко километри, съответно стартирах по-агресивно. Темпото беше по-високо през цялото време. Мисля, че успях да се справя, защото в тези дисциплини при мен е проблем на първата обиколка - винаги тръгвам доста бавно. Смятам, че сега се получи доста добре бягането за мен спрямо възможностите ми. Стрелбата от легнал не се получи перфектно. Радвам се, че успях да запазя фокус и за последната стрелба", коментира пред БНТ Лора Христова.

"Чувах как публиката крещи и усетих трепет. Развълнувах се, че съм на такъв голям форум, но успях да се обладея за стрелбата и след това по финалната обиколка дадох всичко от себе си. Смятам, че се получи добро състезание и съм доволна от резултата", обясни 22-годишната биатлонистка.

Последният ѝ старт в Милано-Кортина 2026

Тя каза, че ще даде всичко от себе си в преследването в неделя (от 15:45 часа). Христова коментира и четвъртото място на Милена Тодорова - най-доброто представяне от българките в спринта: "Казах ѝ, че според мен утре (б.р. - днес) е нейната дисциплина, и че ще се получи прекрасно състезание за нея. Смятам, че ще се справи."

Христова отправи специални благодарности към олимпийската шампионка Екатерина Дафовска, която я награди в сряда, както и към целия екип на федерацията, оглавявана от Атанас Фурнаджиев. „Без тях това нямаше да се случи", обясни Лора.

Подготовката за върховите постижения обаче има своята цена. "Последните години се подготвяме предимно в чужбина и не ни остава никакво време да сме вкъщи. Лишенията са много, но когато има такъв резултат - определено си струва", добави новата любимка на България.

Лора е сред отличниците към водеща програма на МОК

Междувременно стана ясно, че Лора е сред най-успешните спортисти на инициативата на МОК „Олимпийска солидарност“, чийто стипендиант тя е била в последните 4 г. Христова е една от сензациите на Игрите, а в пресцентъра в Антхолц немски журналисти попитаха как е възможно от последна в Пекин да стане трета в Милано-Кортина.

„Олимпийска солидарност“ преразпределя приходите от телевизионните права, за да подкрепи спортистите и Националните олимпийски комитети. В Милано - Кортина 2026 игрите има 249 спортисти от 74 държави, които се класираха благодарение на програмата. В квалификационния период 449 спортисти от 90 НОК са получили финансова подкрепа. За периода 2025-2028 г. МОК одобри безпрецедентен бюджет, за да засили тези успешни програми. Отделени са $650 млн. (10% увеличение спрямо предишния цикъл). Индивидуалните стипендии за спортистите вече са минимум 6 на държава, вместо 5. БОК ще подаде имената на 10 спортисти, за да даде възможност на повече атлети за летните игри в Лос Анджелис 2028.