Спортът по ТВ в сряда (11 февруари)

05.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
10.00 Северна комбинация: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, малка шанца, мъже Евроспорт 1
11.45 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени Евроспорт 1
11.55 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, жени Евроспорт 2
12.00 Гангвон – Шанхай Порт Нова спорт
12.00 Улсан – Мелбърн Диема спорт 3
12.00 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
12.15 Ски алпийски дисциплини: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, супер Г, мъже Евроспорт 1, БНТ 3
12.35 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, жени Евроспорт 2
14.15 Рачабури – Персиб Нова спорт
14.15 Конг Ан Ха – Тампайнс Диема спорт 3
14.40 Северна комбинация: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бягане на 10 км, мъже Евроспорт 1
15.00 Ботев (Вр) – Арда Диема спорт
15.00 Фрийстайл ски: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, ски бабуни, жени Евроспорт 2
15.10 Биатлон, Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 15 км индивидуален старт (жени) БНТ 1, БНТ 3
15.15 Биатлон: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, индивидуално, жени Евроспорт 1, БНТ 3
15.45 Аркадаг – Ал Насър Диема спорт 2
17.25 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Словакия - Финландия, мъже, групова фаза Евроспорт 1, БНТ 3
18.00 Лудогорец – Левски Диема спорт
18.00 Сепахан – Ал Ахли Нова спорт
18.00 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, двойки, жени Евроспорт 1
18.00 Баскетбол, Турк Телеком – Кемниц МАХ Спорт 3
18.45 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, първи манш, мъже, двойки Евроспорт 1
19.00 Волейбол, Жешов – Варта МАХ Спорт 2
19.20 Бързо пързаляне с кънки: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, 1000 метра Евроспорт 1
19.45 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, двойки, жени Евроспорт 2
20.00 Баскетбол, Будучност – Бург ан Брес МАХ Спорт 3
20.25 Сноуборд: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, халфпайп, мъже Евроспорт 2
20.30 Тенис, турнир в Ротердам МАХ Спорт 1
20.45 Спускане с шейни: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, втори манш, мъже Евроспорт 1
21.15 Фигурно пързаляне: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, волна програма, двойки Евроспорт 1, БНТ 1, БНТ 3
21.30 Манчестър Сити – Фулъм Диема спорт 2
21.30 Астън Вила – Брайтън Нова спорт
21.45 Байерн – Лайпциг Диема спорт 3
22.00 Мъдъруел – Рейнджърс Ринг
22.15 Съндърланд – Ливърпул Диема спорт
23.30 Тенис, турнир в Буенос Айрес МАХ Спорт 2
23.55 Хокей на лед: Зимни олимпийски игри в Милано Кортина, Швеция - Италия, мъже, групова фаза Евроспорт 1
02.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
03.00 Тенис, турнир в Далас МАХ Спорт 1
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА