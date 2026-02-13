21 кръг на Първа лига стартира с една среща днес - програма

21 кръг на Първа лига:
13 февруари - петък, 17:45 ч
Спартак Варна - Локомотив София
14 февруари - събота, 14:45 ч
ЦСКА 1948 - ЦСКА
14 февруари - събота, 17:15 ч
Арда Кърджали - Славия
15 февруари - неделя, 12:00 ч
Локомотив Пловдив - Черно море
15 февруари - неделя, 14:30 ч
Лудогорец - Берое Стара Загора
15 февруари - неделя, 17:00 ч
Левски - Ботев Пловдив
16 февруари - понеделник, 15:00 ч
Септември София - Монтана
16 февруари - понеделник, 17:30 ч
Ботев Враца - Добруджа Добрич
