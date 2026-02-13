Новини
Спорт »
Бг футбол »
21 кръг на Първа лига стартира с една среща днес - програма

21 кръг на Първа лига стартира с една среща днес - програма

13 Февруари, 2026 12:39 414 0

  • кръг-
  • първа лига-
  • левски-
  • цска-
  • ботев пловдив-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • черно море

Спартак Варна и Локомотив София играят от 17:45ч.

21 кръг на Първа лига стартира с една среща днес - програма - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

21 кръг на Първа лига:

13 февруари - петък, 17:45 ч
Спартак Варна - Локомотив София

14 февруари - събота, 14:45 ч
ЦСКА 1948 - ЦСКА

14 февруари - събота, 17:15 ч
Арда Кърджали - Славия

15 февруари - неделя, 12:00 ч
Локомотив Пловдив - Черно море

15 февруари - неделя, 14:30 ч
Лудогорец - Берое Стара Загора

15 февруари - неделя, 17:00 ч
Левски - Ботев Пловдив

16 февруари - понеделник, 15:00 ч
Септември София - Монтана

16 февруари - понеделник, 17:30 ч
Ботев Враца - Добруджа Добрич


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове