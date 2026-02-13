Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Треньорът на Локо Пд: Така се става велик отбор!

Треньорът на Локо Пд: Така се става велик отбор!

13 Февруари, 2026 17:45 297 1

  • локомотив пловдив-
  • душан косич-
  • ботев пловдив-
  • футбол

Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция!

Треньорът на Локо Пд: Така се става велик отбор! - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич отправи много силни думи след победата с 1:0 над Ботев Пловдив в четвъртфиналите на Sesame Купа на България.

"Така се става велик отбор! Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция! Останете спокойни, останете скромни, моля ви! Когато анализираме, когато празнуваме – останете скромни! Уважавайте противника!“, обръща се Косич към своите футболисти.

Единствения гол в срещата вкара Парвиз Умарбаев.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новичок

    0 0 Отговор
    Браво,така трябва.Да не си събличат шортите пред противниковата агитка,като други...

    17:53 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове