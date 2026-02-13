Треньорът на Локо Пд: Така се става велик отбор!

Треньорът на Локомотив Пловдив Душан Косич отправи много силни думи след победата с 1:0 над Ботев Пловдив в четвъртфиналите на Sesame Купа на България.

"Така се става велик отбор! Можем да бъдем щастливи, че сме част от такава велика традиция! Останете спокойни, останете скромни, моля ви! Когато анализираме, когато празнуваме – останете скромни! Уважавайте противника!“, обръща се Косич към своите футболисти.

Единствения гол в срещата вкара Парвиз Умарбаев.