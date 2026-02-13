Новини
Спартак Варна и Локомотив София откриват поредния кръг от Първа лига

13 Февруари, 2026 14:11 396 0

Мачът е днес от 17:45 часа

Спартак Варна приема Локомотив София в първия двубой от 21-вия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Спартак" започва в 17:45ч. и е единствена от петъчната програма. Главен съдия на мача е Михаел Павлов, а за ВАР ще отговаря Валентин Железов.

Спартак Варна стартира пролетния полусезон с нулево равенство във варненското дерби с Черно море. "Соколите" са в долната половина на класирането с 18 точки, заемайки 12-ото място, което е последното, даващо право на директно спасяване. В дните преди двубоя Спартак Варна официално привлече 24-годишния вратар Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро.

Локомотив София от своя страна е в топ осем, като е именно на осмо място с 26 точки. Столичните "железничари" загубиха от Лудогорец с 1:3 в "Надежда" в първия си пролетен мач.

Цени на билетите:

Нормален билет – 8 €

Трибуна „Соколъ“ – 8 €

ВИП сектор – 20 €

Пенсионери – 2.50 €

Ученици до 18 г. – БЕЗПЛАТНО

Първият двубой между двата тима завърши при равенство 0:0.


