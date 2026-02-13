Треньорът на Реал Мадрид: Отборът е преди всеки

Треньорът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа говори на пресконференция преди мача на отбора си срещу Реал Сосиедад.

"Съперникът е непобеден, откакто имат нов треньор, въпреки че играха срещу Барселона и Атлетико. Съзнаваме, че трябва да покажем най-доброто си ниво", каза испанският специалист, цитиран от вестник "Марка".

"Мбапе тренира с групата, добре е и ще бъде на линия за мача. Ще избере най-добрите титуляри, но имам още 15 играчи на разположение. Всички знаят, че се задават големи възможности и работят добре. Имам късмет и ми харесва, че всички футболисти чувстват, че са важни", добави бившият играч на Реал.

"Отнасям се към Карвахал като към всички останали. Харесва ми да говоря с него, както и с всички останали. Харесва ми да разбирам какво чувстват и мислят. Нормално е един футболист да не е е доволен, ако не играе толкова, колкото си представя. Всички искат да бъдат важни, щом са в Мадрид, е защото всички са били важни. Ако някой не е доволен, да дойде на сивия диван. Но нека постави на първо място отбора, а не себе си", каза още Арбелоа.

"Много държа на разговорите с футболистите, когато бях футболист също ми харесваше това отношение с треньорите. Сега, когато съм в тази позиция, се опитвам да говоря с всеки за всичко, но най-вече за футболни теми. Вратата ми е отворена постоянно за всички, знаят къде съм. Повече те идвам при мен, но понякога и аз ги викам. Опитвам се да поддържам добра връзка с футболистите ми и колкото сме по-близки, толкова по-добре", смята той.

"Харесва ми да ги виждам единни. Това е едно от нещата, за които настоявах. Щастлив съм, прекарвам време заедно. Във вторник направихме страхотна тренировка. Винаги са ми харесвали общите вечери, когато бях играч, Кристиано (б. а. - Роналдо) идваше често", отговори треньорът на въпрос за общата вечеря за сплотяване на играчите на Реал.