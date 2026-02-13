ЦСКА за Трифон Иванов: Великият Туньо символизираше всички "армейски" ценности

ЦСКА отбеляза на сайта 10 години от кончината на великия Трифон Иванов, оставил сериозна следа и в "армейската" история.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Днес тъгуваме – на тази дата точно преди 10 години ни напусна лъвското сърце Трифон Иванов.

Споменът за него ще живее вечно – великият Туньо символизираше всички армейски ценности – чест, мъжество, безкомпромисност, железен дух, вдъхновение…

Неговият характер, професионализъм и харизма го превърнаха в един от най-обичаните футболисти в цялата история на българския футбол.

За ЦСКА той записа 126 официални мача между 1988 и 1998 г.

С екипа на „армейците“ печели три шампионски титли (1989, 1990, 1992), Купата на България (1989), два пъти Купата на Съветската армия (1989, 1990) и Суперкупата на страната (1989). Част е от великия „червен“ отбор, достигнал полуфинал за КНК през 1989 г. и четвъртфинал за КЕШ през 1990 г.

И до днес Туньо е пример за всеки футболист на ЦСКА. Той бранеше емблемата с душа, сърце и без капка страх.

Поклон пред великия Трифон Иванов!

Никога няма да те забравим, великане!"