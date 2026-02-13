ЦСКА за Трифон Иванов: Великият Туньо символизираше всички "армейски" ценности

ЦСКА отбеляза на сайта 10 години от кончината на великия Трифон Иванов, оставил сериозна следа и в "армейската" история.
Ето какво написаха от клуба:
"Армейци,
Днес тъгуваме – на тази дата точно преди 10 години ни напусна лъвското сърце Трифон Иванов.
Споменът за него ще живее вечно – великият Туньо символизираше всички армейски ценности – чест, мъжество, безкомпромисност, железен дух, вдъхновение…
Неговият характер, професионализъм и харизма го превърнаха в един от най-обичаните футболисти в цялата история на българския футбол.
За ЦСКА той записа 126 официални мача между 1988 и 1998 г.
С екипа на „армейците“ печели три шампионски титли (1989, 1990, 1992), Купата на България (1989), два пъти Купата на Съветската армия (1989, 1990) и Суперкупата на страната (1989). Част е от великия „червен“ отбор, достигнал полуфинал за КНК през 1989 г. и четвъртфинал за КЕШ през 1990 г.
И до днес Туньо е пример за всеки футболист на ЦСКА. Той бранеше емблемата с душа, сърце и без капка страх.
Поклон пред великия Трифон Иванов!
Никога няма да те забравим, великане!"
1 хмммм
18:02 13.02.2026
2 побърканяк
18:11 13.02.2026
3 Кошмарът на Клинсман и Фьолер
18:16 13.02.2026
4 Левски завинаги
18:55 13.02.2026
5 Левски 1914
19:00 13.02.2026
6 срвщал съм го лично
Нищо ,че му викат Туньо пилата и че бил вонял,според някои недостоверни нападатели от противниковите отбори на ракия и таратор🤣
19:10 13.02.2026
