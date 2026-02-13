Новини
ЦСКА за Трифон Иванов: Великият Туньо символизираше всички "армейски" ценности

13 Февруари, 2026 18:00 558 7

  трифон иванов
  цска
  футбол

На тази дата точно преди 10 години ни напусна лъвското сърце Трифон Иванов

ЦСКА за Трифон Иванов: Великият Туньо символизираше всички "армейски" ценности - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА отбеляза на сайта 10 години от кончината на великия Трифон Иванов, оставил сериозна следа и в "армейската" история.

Ето какво написаха от клуба:

"Армейци,

Днес тъгуваме – на тази дата точно преди 10 години ни напусна лъвското сърце Трифон Иванов.

Споменът за него ще живее вечно – великият Туньо символизираше всички армейски ценности – чест, мъжество, безкомпромисност, железен дух, вдъхновение…

Неговият характер, професионализъм и харизма го превърнаха в един от най-обичаните футболисти в цялата история на българския футбол.

За ЦСКА той записа 126 официални мача между 1988 и 1998 г.

С екипа на „армейците“ печели три шампионски титли (1989, 1990, 1992), Купата на България (1989), два пъти Купата на Съветската армия (1989, 1990) и Суперкупата на страната (1989). Част е от великия „червен“ отбор, достигнал полуфинал за КНК през 1989 г. и четвъртфинал за КЕШ през 1990 г.

И до днес Туньо е пример за всеки футболист на ЦСКА. Той бранеше емблемата с душа, сърце и без капка страх.

Поклон пред великия Трифон Иванов!

Никога няма да те забравим, великане!"


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хмммм

    7 5 Отговор
    не прекалявате ли с това възхваляване?

    18:02 13.02.2026

  • 2 побърканяк

    7 0 Отговор
    Туньо си отиде без време и като човек беше по-свестен от кюрда.

    18:11 13.02.2026

  • 3 Кошмарът на Клинсман и Фьолер

    6 1 Отговор
    Не беше ли от Етър Велико Търново или от Локо горна?

    18:16 13.02.2026

  • 4 Левски завинаги

    2 3 Отговор
    Символизираше най вече любовта към алкохола

    18:55 13.02.2026

  • 5 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Трифон Иванов не е играл нито в Литекс ,нито в Етрополе!

    19:00 13.02.2026

  • 6 срвщал съм го лично

    0 1 Отговор
    няколко пъти в Търново.Напълно нормален земен човек,с когото можеш да поговориш.И като футболист не е лош
    Нищо ,че му викат Туньо пилата и че бил вонял,според някои недостоверни нападатели от противниковите отбори на ракия и таратор🤣

    19:10 13.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

