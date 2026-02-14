Новини
САЩ и Швеция са на полуфинал на хокейния турнир при жените в Милано
  Тема: Зимни олимпийски игри

САЩ и Швеция са на полуфинал на хокейния турнир при жените в Милано

14 Февруари, 2026 09:25 336 0

Американките разгромиха Италия

САЩ и Швеция са на полуфинал на хокейния турнир при жените в Милано - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

С пет безответни попадения във втория период женският национален отбор на САЩ по хокей на лед пречупи домакина Италия и стигна до разгромна победа с 6:0 в четвъртфиналите на Олимпийските игри. Селекцията на Джон Вроблевски продължава безгрешния си ход в турнира и вече е само на две победи от златните медали, след като до момента има перфектен баланс от 5 успеха в 5 мача, предава БТА.

Два гола за американките реализира Кендъл Койн Скофийлд. С по попадение и асистенция се отличиха Меган Келър, Лайла Едуардс и Брита Кърл, а Хана Билка също се разписа. Суперзвездата Каролайн Харви подаде за два от головете и вече има общо девет точки по системата „гол+пас“ на турнира. С две асистенции в мача се отчете и Тайлър Хайзе.

Съперникът на САЩ в полуфиналите ще стане ясен след двубоя между олимпийските шампионки от Канада и тима на Германия.

В другия четвъртфинал Швеция победи Чехия с 2:0 и ще очаква победителя от сблъсъка между Финландия и Швейцария. При едва второто си участие на олимпийски турнир чехкините удържаха нулево равенство в първата третина, но в 24:47 минута Хана Олсон откри резултата при числено превъзходство. Малко преди финалната сирена — 25 секунди преди края — Хилда Свенсон оформи крайното 2:0 на празна врата. Вратарката Еба Свенсон Треф записа втори „сух“ мач в турнира.


