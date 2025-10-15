Томас Тухел за подигравките от английските фенове в Рига: Британски хумор, мога да го понеса

Старши треньорът на на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел видя забавната страна на нещата, на фона на подигравките, които получи от гостуващите фенове при победата на англичаните с 5:0 над Латвия в дъждовна Рига в световните квалификации, пише агенция "Ройтерс", цитирана от БТА.

Тухел критикува английските запалянковци на стадион "Уембли" миналата седмица, обвинявайки ги, че не са оказали достатъчна подкрепа по време на рутинната победа над Уелс с 3:0 в приятелска среща.

Феновете бяха много по-шумни във вторник вечер, докато празнуваха, че Англия си осигурява място на Световното първенство догодина, като в един момент изпяха "Достатъчно шумни ли сме за теб?" на бившия мениджър на Челси.

"Беше справедливо. Приемам го с добро чувство за хумор", каза Тухел и добави: "Днес имаха причина заради последните ми коментари и предполагам, че това е справедливо."

"Намирам го за доста креативно. Накара ме да се усмихна и така трябва да бъде. Това е британски хумор и със сигурност мога да го понеса. Няма нищо лошо", заяви още германският специалист.

"Подкрепата днес беше брилянтна и сме сигурни, че подкрепата в Америка ще бъде абсолютно брилянтна. Имаме нужда от нея", добави Томас Тухел след снощния мач в Латвия.