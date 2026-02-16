Винисиус играе PlayStation до полунощ, гладен е и мечтае за световна титла с Бразилия

Винисиус-младши даде интервю за Ибай Лянос за неговия YouTube канал, в което говори за ежедневието си, за напрежението, за амбициите си, за Карло Анчелоти и за отношението на феновете.

„Обикновено тренирам сутрин, после обядвам с приятелите си, спя два часа, след което отивам на фитнес и на физиотерапия. След вечеря пък играя PlayStation до полунощ, най.често Call of Duty и FIFA. Проблемът е, че още на втория час пак съм гладен. Имам диетолог, който управлява всичко. Трябва да ям плодове, а не любимите сладкиши и шоколади. Трудно е, но се справям.

Освен това изобщо не харесвам фитнеса, но го правя, защото трябва. Поради натоварения график от мачове се фокусирам върху четири или пет специфични упражнения през седмицата. Разчитам много на физическата си форма, защото използвам много скорост. Колкото и невероятно да звучи, аз вярвам, че мога да пробягам 100 метра за 11 или 12 секунди.

Много съм щастлив да играя за Реал Мадрид, да имам този живот. Да бъда щастлив на и извън терена е най-хубавото нещо“, започна Винисиус.

🗣️ Vinicius: “I understand when the rival fans whistle when I play away. I used to do the same when I was supporting Flamengo. You do it because you don’t want the players to score against your team. This is football. You have to whistle yes or yes. If there’s no insult then… pic.twitter.com/fstTSCW0sQ — Madrid Xtra (@MadridXtra) February 15, 2026

Той не крие, че голямата му мечта е да спечели световната титла с Бразилия това лято.

„Спечелил съм много неща, но искам да продължа да го правя. Тази година се надявам, че ще вдигна Световната купа с Бразилия. Карло Анчелоти промени лицето на националния отбор. Играем по-добре, по-щастливи сме и по-спокойни. За мен пристигането му е най-хубавото нещо, което се е случвало. Винаги, когато ми се обажда, ми казва, че ще спечелим Световното първенство. Той вече говори португалски, учи го много бързо. Най-силните отбори в момента заедно с Бразилия са Португалия, Испания, Франция и Аржентина“, смята крилото на Реал Мадрид.

Винисиус коментира славата и освиркванията на феновете.

„Когато сме много млади, не се учим как да се справяме със славата, която има хубави и лоши страни. От една страна хората те обичат, но от друга не можеш да се разхождаш спокойно по улиците. Опитвам се да стои далеч от интернет, когато нещата не вървят добре. Но истината е, че трябва да слушаш всичко, не само хубавите неща.

Освиркванията по стадионите не ме притесняват. Когато гледах мачове на Фламенго като фен, освирквах противниковите играчи. Правиш го, защото не искаш противникът да вкара. Такъв е футболът. Не приемам обаче обидите, те ме ядосват“, откровен е бразилецът.

Винисиус иска най-добрите играчи в света да са негови съотборници.

„Всяко лято пишех на Мбапе: „Кога идваш?“ Държах се като негов агент. Направих същото и с Белингам. Искам да играя с най-добрите, за да имам по-голям шанс за победа. Най-близки в съблекалнята са ми Килиан, Камавинга и Менди. Прекарваме повече време заедно, отколкото със семействата си.

От бившите ми съотборници любим ми е Карим Бензема, с него се разбирахме само с поглед. Много ми липсва и Лука Модрич, той е специален. Обичаше шегите, но не обичаше да губи.

Съжалявам, че не играх заедно с Кристиано Роналдо. Пристигнах точно, когато той си тръгна“, не крие бразилецът.