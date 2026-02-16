Новини
Ясна е програмата на България на турнира в Индонезия

16 Февруари, 2026 14:01 443 5

  • национален отбор-
  • футбол-
  • fifa series 2026-
  • индонезия-
  • соломоновите острови

Започваме с мач срещу Соломоновите острови

Ясна е програмата на България на турнира в Индонезия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният отбор на България по футбол ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови. Двубоят ще играе на 27 март (петък) от 10:30 часа българско време (15:30 ч. местно).на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Индонезия. Там ще се проведат всичките четири срещи от надпреварата.

Другите два отбора в турнира - Индонезия и Сейнт Китс и Невис ще се изправят един срещу друг в същия ден, но от 15.00 българско време.

Отборите, които загубят, ще играят за третото място на 30 март от 11.30 часа българско време. Победителите пък ще спорят за първото място, а мачът е с начален час 16.00.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Звездите ми говорят

    0 0 Отговор
    Решено е - Отбора от Лудогорието няма да е шампион! Гонзалдо няма да си изкара мандата! Залагайте смело!

    Коментиран от #2

    14:13 16.02.2026

  • 2 Реалист

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Звездите ми говорят":

    Хаха, спри се бе. Още малко звездите ще ти кажат че България ще победи Соломоновите острови. Слез малко на Земята

    Коментиран от #3

    14:24 16.02.2026

  • 3 Звездите ми говорят

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Помисли. Предстои продажба на един отбор. Ако е шампион, цената е друга. Плюс фенската маса и плюс лумпените. Затова гонзалдо няма да изкара мандата. Щото онзи с корабите много му се кара. На този силен турнир с такива силни отбори ще сме втори.

    14:32 16.02.2026

  • 4 БФС Мафия

    1 0 Отговор
    Корави съперници🤣🤣🤣

    14:45 16.02.2026

  • 5 Грамофон свири, майка плаче

    1 0 Отговор
    Нашите ще играят срещу отборите на рибарите на острова и няколко шивачи от местната фабрика, какъв престиж.Закривай.

    14:47 16.02.2026

