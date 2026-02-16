Ясна е програмата на България на турнира в Индонезия

Националният отбор на България по футбол ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови. Двубоят ще играе на 27 март (петък) от 10:30 часа българско време (15:30 ч. местно).на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Индонезия. Там ще се проведат всичките четири срещи от надпреварата.

Другите два отбора в турнира - Индонезия и Сейнт Китс и Невис ще се изправят един срещу друг в същия ден, но от 15.00 българско време.

Отборите, които загубят, ще играят за третото място на 30 март от 11.30 часа българско време. Победителите пък ще спорят за първото място, а мачът е с начален час 16.00.