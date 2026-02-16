Ясна е програмата на България на турнира в Индонезия

Националният отбор на България по футбол ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови. Двубоят ще играе на 27 март (петък) от 10:30 часа българско време (15:30 ч. местно).на стадион “Гелора Бунг Карно” в столицата Индонезия. Там ще се проведат всичките четири срещи от надпреварата.
Другите два отбора в турнира - Индонезия и Сейнт Китс и Невис ще се изправят един срещу друг в същия ден, но от 15.00 българско време.
Отборите, които загубят, ще играят за третото място на 30 март от 11.30 часа българско време. Победителите пък ще спорят за първото място, а мачът е с начален час 16.00.
1 Звездите ми говорят
Коментиран от #2
14:13 16.02.2026
2 Реалист
До коментар #1 от "Звездите ми говорят":Хаха, спри се бе. Още малко звездите ще ти кажат че България ще победи Соломоновите острови. Слез малко на Земята
Коментиран от #3
14:24 16.02.2026
3 Звездите ми говорят
До коментар #2 от "Реалист":Помисли. Предстои продажба на един отбор. Ако е шампион, цената е друга. Плюс фенската маса и плюс лумпените. Затова гонзалдо няма да изкара мандата. Щото онзи с корабите много му се кара. На този силен турнир с такива силни отбори ще сме втори.
14:32 16.02.2026
4 БФС Мафия
14:45 16.02.2026
5 Грамофон свири, майка плаче
14:47 16.02.2026