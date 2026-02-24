Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания

Казусът с оставката на Стоил Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания и върху работата на служебния кабинет, и на Централната избирателна комисия. Това е безспорно. Очевидно, че последствията няма да бъдат хубави, но аз нямам обяснение за поведението на този човек. Съжалявам, че трябва да говоря в негово отсъствие, но аз наблюдавам едно масово побъркване не само в България, но и по целия свят. Това каза проф. Михаил Константинов – директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
И допълни: "Политически лидери се държат като ненормални, говорят се откровени глупости. Българските политици не изостават много от тази тенденция и те правят всякакви дивотии. Така че това, че още един човек се държи неадекватно, не би трябвало да е изненада. Ситуацията е безпрецедентна за България".
Проф. Константинов коментира, че в "нормалните държави" се подава оставка за много по-малки съмнения в интегритета на един човек. Относно това дали Служебният кабинет ще успее да направи честни избори, той казва:
"Много ми се иска, защото ние се намираме също така на невероятно ниско ниво доверие на хората към всички български институции, не само към Кабинета, но като гледам, как са тръгнали нещата, ми се вижда все по-безнадеждно това нещо. Защото просто не се прави нито една крачка в правилна посока. Цялата тази история около нас е просто, как да ви кажа, все пак, аз лично от 35 години се занимавам с избори и следя това, което става по света. Просто безпрецедентно ниско ниво, това е някакво суицидно поведение на политическите елити. Те просто вървят към унищожение. За съжаление, те няма да унищожат само себе си. А и много други хора ще им бъдат разрушени животите".
Според проф. Константинов постът вицепремиер по честните избор трябва да бъде закрит: "Трябва да се закрие този абсолютно измислен пост, вицепремиер по честните избори, защото това е юридически нонсенс. Ако той е за честни избори, тогава другите от Кабинета за какво са, за нечестни избори? Така че този пост трябва да се закрие, той в известен смисъл противоречи на изборния кодекс".
И добавя: "Ние не правим избори за първи път. Това ще бъдат 17 избори за народно събрание и може би в 35 или 40-и избори. Така че няма какво да измисляме нови стандарти. Те са известни стандартите. Но просто ние се държим като не нормални в момента. Вижте какво обяснение даде властта за това с летище в София. Трябвало да ремонтират шахти. Просто някакъв тотален абсурд. Кацат американски бойни самолети, а ние ремонтираме шахти, естествено през нощта, защото най-добре тогава да се ремонтира. Просто малоумност някаква ги е обзела, да вземат поне да млъкнат, тия които управляват държавата, защото нищо хубаво не ни чака в тази атмосфера. Моят апел е да се успокоим малко, да видим какво пише в законите и да започнем да изпълняваме нещо, което сме правили многократно през годините. И ще осигурим свободни и честни избори. Това е формулата".
"Просто хората вече не само не се интересуват от политика в този смисъл, хубавия смисъл, те са отвратени, на хората им се повръщат това, което виждат. Просто имам чувството, че тук има някакво състезание, който ще направи най-големият кретенизъм, за да разруши доверието в изборния процес", коментира още директорът на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дрън дрън
Коментиран от #23
08:38 24.02.2026
2 тиквенсониада
Коментиран от #49
08:38 24.02.2026
3 Пораженията са
08:38 24.02.2026
4 честен ционист
08:39 24.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 шуримури
08:41 24.02.2026
7 Носач на чували
08:41 24.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Реалист
Коментиран от #22
08:44 24.02.2026
11 СлънчогледкА
08:44 24.02.2026
12 Кабакрадев
08:48 24.02.2026
13 ВИЖ САМО КАКВО
08:49 24.02.2026
14 кой му дреме
все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега
ужасът... ужасът...
тва само българин го може
Коментиран от #18
08:49 24.02.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нема се пуашиш байо
Коментиран от #37
08:52 24.02.2026
17 Майстора
08:53 24.02.2026
18 Чете ли
До коментар #14 от "кой му дреме":Купувачите на гла..сове за Сви...нята колко деца са уби..ли с фента...нил в маа..лите...
08:55 24.02.2026
19 Тити на Кака
Точно както промотираха конституционен престъпник за премиер, заявил, че ще се бори с престъпността.
Както промотираха един крупен финансов мошеник за министър на финансите.
Един бездарен юрист като съдебен реформатор.
Това е стилът на тази партия.
Няма мърдане, ше се скача пак😂😂😂
08:56 24.02.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Ройтерс
точно с избори са дошли !;))
08:56 24.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Тити на Кака
До коментар #1 от "Дрън дрън":Отлична реакция, тъППопитеко!
Падаш си ти по ДС-честността, падаааш 😂😂😂
08:59 24.02.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Само Питам
Откъде идва този двоен стандарт ?
Коментиран от #39
09:01 24.02.2026
26 хер ФЛИК
09:03 24.02.2026
27 Българи
09:05 24.02.2026
28 подправен протокол
Коментиран от #41
09:05 24.02.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 !!!!
09:06 24.02.2026
31 Ту тууу
09:07 24.02.2026
32 @@@
наредил да Измисля и Фабрикува Компромати
срещу всички, които застрашават ГЕРБ и Боса на мафията-боко
09:10 24.02.2026
33 нннн
09:11 24.02.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Цицелков на съд
Коментиран от #44
09:15 24.02.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Пешо
09:27 24.02.2026
39 Отговарям
До коментар #25 от "Само Питам":Последното,което направиха от ГЕРБ, разблокираха милиарди,повтарям милиарди по ПВУ и започна безплатно саниране.Сега ,след управлението на секта "Розови понита", хората ще гласуват за Президентска република.Може и това да е целта,тези подготвят почвата,връщат жеста.ИГРА ГОЛЯМА СТАВА.Обикновените хора са безсилни.
09:29 24.02.2026
40 Обикновен гласоподавател!
Ами ТИ кога ще я подадеш,като отдавна трябваше да го направиш...?!
Няма да стане,ами освен ние да те изритваме насила !
09:30 24.02.2026
41 Наистина ли
До коментар #28 от "подправен протокол":Или не четеш,или не мислиш като четеш.ЕК е ЗАБРАНИЛА ЗА ПЕТ ГОДИНИ Цицелков да е наблюдател.Пък и да взем това,че е пил и се е друсал и е сядал да шофира.Младостта не е оправдание за неспазване на закона.
09:34 24.02.2026
42 Не е от муха слон
Коментиран от #46, #53, #55, #59
09:36 24.02.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 На колко
До коментар #36 от "Цицелков на съд":Трябва да осъдят 2-те пра..сета,за краж..би на много мили...арди.
09:38 24.02.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Защо
До коментар #42 от "Не е от муха слон":Говорите глупос..ти,и децата вече знаят,че лъжете,проблемът е в убииствата с фен...танила ,...който купувачите на гласове за 2-те пра...сета..продават и уби...ват....наистина деца.
09:41 24.02.2026
47 Много добре ,
09:41 24.02.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Погледни
09:45 24.02.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Анонимен
09:50 24.02.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Дайте сайт за извращенията
Коментиран от #56
10:00 24.02.2026
55 Абе ти защо не
До коментар #42 от "Не е от муха слон":дадеш линк всеки да прочете какво е правил Цигулков в Гана,а всеки ден показваш тук колко си (плитко)умен, повтаряш едно и също точно като безконтролно затъпяяващо същество ?
10:00 24.02.2026
56 Нйкой не може
До коментар #54 от "Дайте сайт за извращенията":да ти даде сайт или линк да прочетеш, всичко това е една измислица, типично за герберски мафиотски метод или похват както искаш така го разбирай, герберугите не са умни същества, те са контролирана ссган, трудно мислещи или изобщо невладееща мисленето !
10:05 24.02.2026
57 Васил
Коментиран от #58
10:08 24.02.2026
58 Прав си !
До коментар #57 от "Васил":Или получаваш титли като професор,доктор,академик ! Корупцията само в България е ВИСШ ЗАКОНОДАТЕЛЕН И УПРАВЛЯНСКИ ОРГАН !
10:12 24.02.2026
59 Кажи му го,по-ясно!
До коментар #42 от "Не е от муха слон":Та белким те разбере?!
В Гана -Цицелката е ...,,цицал" нерегламентирано-Ганска цица,в хотелска стая...
10:17 24.02.2026
60 Сигурно има сайт...
10:26 24.02.2026
61 Само
10:40 24.02.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Гербаджия ли си
10:52 24.02.2026
64 Край!
11:12 24.02.2026
65 Аман
12:29 24.02.2026
66 съмнения
12:38 24.02.2026
67 59 - и банкянски чалгар
13:06 24.02.2026