Новини
България »
Всички градове »
Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания

Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания

24 Февруари, 2026 08:34 1 240 67

  • михаил константинов-
  • казус-
  • оставка-
  • стоил цицелков-
  • поражения-
  • старт-
  • предизборна кампания

"Трябва да се закрие този абсолютно измислен пост, вицепремиер по честните избори, защото това е юридически нонсенс. Ако той е за честни избори, тогава другите от Кабинета за какво са, за нечестни избори? Така че този пост трябва да се закрие, той в известен смисъл противоречи на изборния кодекс", коментира още експертът

Проф. Константинов: Казусът с оставката на Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Казусът с оставката на Стоил Цицелков вече нанесе тежки поражения върху старта на предизборната кампания и върху работата на служебния кабинет, и на Централната избирателна комисия. Това е безспорно. Очевидно, че последствията няма да бъдат хубави, но аз нямам обяснение за поведението на този човек. Съжалявам, че трябва да говоря в негово отсъствие, но аз наблюдавам едно масово побъркване не само в България, но и по целия свят. Това каза проф. Михаил Константинов – директор на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“ и бивш дългогодишен член на ЦИК, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

И допълни: "Политически лидери се държат като ненормални, говорят се откровени глупости. Българските политици не изостават много от тази тенденция и те правят всякакви дивотии. Така че това, че още един човек се държи неадекватно, не би трябвало да е изненада. Ситуацията е безпрецедентна за България".

Проф. Константинов коментира, че в "нормалните държави" се подава оставка за много по-малки съмнения в интегритета на един човек. Относно това дали Служебният кабинет ще успее да направи честни избори, той казва:

"Много ми се иска, защото ние се намираме също така на невероятно ниско ниво доверие на хората към всички български институции, не само към Кабинета, но като гледам, как са тръгнали нещата, ми се вижда все по-безнадеждно това нещо. Защото просто не се прави нито една крачка в правилна посока. Цялата тази история около нас е просто, как да ви кажа, все пак, аз лично от 35 години се занимавам с избори и следя това, което става по света. Просто безпрецедентно ниско ниво, това е някакво суицидно поведение на политическите елити. Те просто вървят към унищожение. За съжаление, те няма да унищожат само себе си. А и много други хора ще им бъдат разрушени животите".

Според проф. Константинов постът вицепремиер по честните избор трябва да бъде закрит: "Трябва да се закрие този абсолютно измислен пост, вицепремиер по честните избори, защото това е юридически нонсенс. Ако той е за честни избори, тогава другите от Кабинета за какво са, за нечестни избори? Така че този пост трябва да се закрие, той в известен смисъл противоречи на изборния кодекс".

И добавя: "Ние не правим избори за първи път. Това ще бъдат 17 избори за народно събрание и може би в 35 или 40-и избори. Така че няма какво да измисляме нови стандарти. Те са известни стандартите. Но просто ние се държим като не нормални в момента. Вижте какво обяснение даде властта за това с летище в София. Трябвало да ремонтират шахти. Просто някакъв тотален абсурд. Кацат американски бойни самолети, а ние ремонтираме шахти, естествено през нощта, защото най-добре тогава да се ремонтира. Просто малоумност някаква ги е обзела, да вземат поне да млъкнат, тия които управляват държавата, защото нищо хубаво не ни чака в тази атмосфера. Моят апел е да се успокоим малко, да видим какво пише в законите и да започнем да изпълняваме нещо, което сме правили многократно през годините. И ще осигурим свободни и честни избори. Това е формулата".

"Просто хората вече не само не се интересуват от политика в този смисъл, хубавия смисъл, те са отвратени, на хората им се повръщат това, което виждат. Просто имам чувството, че тук има някакво състезание, който ще направи най-големият кретенизъм, за да разруши доверието в изборния процес", коментира още директорът на "Електорални анализи и прогнози“ в "Галъп Интернешънъл Болкан“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дрън дрън

    34 13 Отговор
    Няма никакъв казус, направиха от мухата слон. Целта на Герб и Дпс е да няма честни избори, но публиката е зейнала кой бил карал пил преди 15 години.

    Коментиран от #23

    08:38 24.02.2026

  • 2 тиквенсониада

    38 8 Отговор
    Коце , професор ли си , не си ли - не знам , ама твоята БОЙКОВЩИНА нанесе непоправими поражения върху личния ти авторитет и морална хигиена !

    Коментиран от #49

    08:38 24.02.2026

  • 3 Пораженията са

    32 9 Отговор
    в купената ти глава професоре и в главите на маймуната Тошко Йорданов и Буда банкянски!

    08:38 24.02.2026

  • 4 честен ционист

    11 9 Отговор
    На мястото на Цицелков сложете Найо.

    08:39 24.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 шуримури

    7 11 Отговор
    В предизборната кампания ще се цицелкаме с бюлетини.А не с циципаси.

    08:41 24.02.2026

  • 7 Носач на чували

    28 7 Отговор
    С бюлетини на ГРОБ е този.

    08:41 24.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалист

    25 9 Отговор
    Глупости . Тоя е ма всяко гърне мерудия . Злобее , че банкомата му (ГЕРБ) е блокирал .

    Коментиран от #22

    08:44 24.02.2026

  • 11 СлънчогледкА

    22 7 Отговор
    А това , което натвори и изговори един ПРО-стак от Банкя , нанесе ли щети върху ГЕР.б и върху лично на Вожда им ?

    08:44 24.02.2026

  • 12 Кабакрадев

    20 6 Отговор
    Професоре,не се притеснявай,пач..ките са купуване на рим...ските гласове в маа..лите вече са готови,от парите за наводнените Карловски села...вече 5 пъти схемата е безотказна....Има и кеш за джоба.....

    08:48 24.02.2026

  • 13 ВИЖ САМО КАКВО

    13 7 Отговор
    Пишат хората за тебе и МЛЪКНИ. КУПЕН СИ КАКТО ИЗБОРИТЕ ДО СЕГА НА ШИША И ТУПА.10% ПОНЕ ИМАШЕ КУПЕНИ ГЛАСОВЕ. И СЕ ДОКАЗА ТОЧНО И ЯСНО. А ТИ КЪДЕ БЕШЕ?!?. НА КЪНА У ГЕОГРАФИЯТА.

    08:49 24.02.2026

  • 14 кой му дреме

    11 13 Отговор
    четох статията на африкански журналисти кви извращения е правел цицелко с жени и деца в Гана

    все едно четох Сърцето на Мрака или гледах Апокалипсис сега

    ужасът... ужасът...
    тва само българин го може

    Коментиран от #18

    08:49 24.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нема се пуашиш байо

    9 13 Отговор
    в ПП и ДБ всички до един са Цицелковци и Цицелки.

    Коментиран от #37

    08:52 24.02.2026

  • 17 Майстора

    4 8 Отговор
    Явно в България, че пушиш марихуана е нещо много положително, след като по долу пишещите не им прави впечатление.А може би са прави, не бедността , а дрогата ще ни унищожи , като нация.И то скоро.

    08:53 24.02.2026

  • 18 Чете ли

    12 4 Отговор

    До коментар #14 от "кой му дреме":

    Купувачите на гла..сове за Сви...нята колко деца са уби..ли с фента...нил в маа..лите...

    08:55 24.02.2026

  • 19 Тити на Кака

    10 11 Отговор
    ПП промотираха един наркоман и лъжец за министър на честността.
    Точно както промотираха конституционен престъпник за премиер, заявил, че ще се бори с престъпността.
    Както промотираха един крупен финансов мошеник за министър на финансите.
    Един бездарен юрист като съдебен реформатор.
    Това е стилът на тази партия.
    Няма мърдане, ше се скача пак😂😂😂

    08:56 24.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ройтерс

    7 0 Отговор
    Ами те тия политици,които се състезават по кретенизъм по целия свят,
    точно с избори са дошли !;))

    08:56 24.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Тити на Кака

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Дрън дрън":

    Отлична реакция, тъППопитеко!
    Падаш си ти по ДС-честността, падаааш 😂😂😂

    08:59 24.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Само Питам

    11 4 Отговор
    Интересна работа ! Когато един Бай ГАНьО от Банкя говори и прави придимно ПРОСТАЩИНИ , ЛЪЖИ и ЛИЦЕМЕРИЯ това не прави впечатление и дори хора като Константинов , го провъзгласяват за Месия , Спасител , ГЕрой !
    Откъде идва този двоен стандарт ?

    Коментиран от #39

    09:01 24.02.2026

  • 26 хер ФЛИК

    12 5 Отговор
    Професор по СТАТИСТИКА или СТЪКМИСТИКА ?

    09:03 24.02.2026

  • 27 Българи

    9 2 Отговор
    Тука е България и никой не подава оставка, дори да го уличат в много по-сериозни престъпления, тука обвиняват и клеветят само по поръчка на мафията. Обикновени хора нямат достъп към досиета и лични данни.

    09:05 24.02.2026

  • 28 подправен протокол

    8 7 Отговор
    "Тежките поражения" са асмо в изкуфелия ти старчески мозък, лакей долен на Тиквата от банкя! Цицилков се защити блестящо, простак Хаджи Африкански с мръсния и циничен език извади някакви прегрешения на Цицелков отпреди 15 годиин! Че да беше ни съобщил и кога се е напикавал в детската градина! А ти, нищожество ГЕРБерастко и лакей на мутрата от СИК, ти ще бъдеш запомнен само с едно нещо, и то е огромен позор и срам! За това, как на всички избори заверяваше подправени, дописвани и направо фалшиви протоколи и така осигуряваше "победите" на ГЕРБерастката шайка!

    Коментиран от #41

    09:05 24.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 !!!!

    10 6 Отговор
    На тоя дъртак мозъкът е напълно увреден! Защо го канят по медиите?

    09:06 24.02.2026

  • 31 Ту тууу

    5 7 Отговор
    Честния изборчия Цицелкоф беше отстранен класически. Нема сми да бъде отстранен от Общестения съвет за да поддържа огъня върху ППДБ и Радев с всяко появяване. Нали никой не се съмнява че тоя е бил предварително договорен за да замазва манипулациите с машините

    09:07 24.02.2026

  • 32 @@@

    14 7 Отговор
    На тоя Измислен професор, Мутрата боко му е
    наредил да Измисля и Фабрикува Компромати
    срещу всички, които застрашават ГЕРБ и Боса на мафията-боко

    09:10 24.02.2026

  • 33 нннн

    14 0 Отговор
    Германските министри са 13. Българските служебни министри са 20. Напомням, че населението на Германия е 80, а на България е 6 милиона

    09:11 24.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Цицелков на съд

    7 10 Отговор
    Тоя мошеник цицелков трябва да бъде разследван и съден за тая измама. Той ако е за честни избори, то останалите са направо живи мафиоти. Той нанесе голяма щета на всички. Трябва да си понесе наказание.

    Коментиран от #44

    09:15 24.02.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пешо

    6 5 Отговор
    Най тежки щети нанасят ТУ-ТУ и ШИ-ШИ.

    09:27 24.02.2026

  • 39 Отговарям

    5 3 Отговор

    До коментар #25 от "Само Питам":

    Последното,което направиха от ГЕРБ, разблокираха милиарди,повтарям милиарди по ПВУ и започна безплатно саниране.Сега ,след управлението на секта "Розови понита", хората ще гласуват за Президентска република.Може и това да е целта,тези подготвят почвата,връщат жеста.ИГРА ГОЛЯМА СТАВА.Обикновените хора са безсилни.

    09:29 24.02.2026

  • 40 Обикновен гласоподавател!

    5 4 Отговор
    Той Цицелков,хубаво си подаде оставката...!
    Ами ТИ кога ще я подадеш,като отдавна трябваше да го направиш...?!
    Няма да стане,ами освен ние да те изритваме насила !

    09:30 24.02.2026

  • 41 Наистина ли

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "подправен протокол":

    Или не четеш,или не мислиш като четеш.ЕК е ЗАБРАНИЛА ЗА ПЕТ ГОДИНИ Цицелков да е наблюдател.Пък и да взем това,че е пил и се е друсал и е сядал да шофира.Младостта не е оправдание за неспазване на закона.

    09:34 24.02.2026

  • 42 Не е от муха слон

    5 5 Отговор
    А някой знае ли какво простотии е правил Цицелът с жени и деца в Гана? Не е от муха слон , а сексуална девиация подобна на Петрохан. На либерастите генът им е увреден. По

    Коментиран от #46, #53, #55, #59

    09:36 24.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 На колко

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "Цицелков на съд":

    Трябва да осъдят 2-те пра..сета,за краж..би на много мили...арди.

    09:38 24.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Защо

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Не е от муха слон":

    Говорите глупос..ти,и децата вече знаят,че лъжете,проблемът е в убииствата с фен...танила ,...който купувачите на гласове за 2-те пра...сета..продават и уби...ват....наистина деца.

    09:41 24.02.2026

  • 47 Много добре ,

    4 4 Отговор
    ПП и ДБ няма да влязат в новия парламент! Това е истината! Това е специално за третия тук, не знае за какво се старае....

    09:41 24.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Погледни

    4 2 Отговор
    си твоите поражения и нанесени мизерии ! Че тръгнал да прави пак жалки опити да манипулира !

    09:45 24.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Анонимен

    4 2 Отговор
    Тиквовият мошеник на избори се изказа отново под контрола на Банкянския Тиквоч ! Тези герберски мишки никога никой не може да измете от купеното от Пеевски и тиквата медийно пространство, те винаги ще бъдат обект на пропаганда и оплювки докато медиите не станат СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ ! България не е свободна и демократична, България е свободна територи за два МАФИОТА - Тиквата и Пеевски ! Медиите са най-голям ата вреда за народа !

    09:50 24.02.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Дайте сайт за извращенията

    4 1 Отговор
    Къде да прочетем за извращения на цицелков в Африка?

    Коментиран от #56

    10:00 24.02.2026

  • 55 Абе ти защо не

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "Не е от муха слон":

    дадеш линк всеки да прочете какво е правил Цигулков в Гана,а всеки ден показваш тук колко си (плитко)умен, повтаряш едно и също точно като безконтролно затъпяяващо същество ?

    10:00 24.02.2026

  • 56 Нйкой не може

    4 3 Отговор

    До коментар #54 от "Дайте сайт за извращенията":

    да ти даде сайт или линк да прочетеш, всичко това е една измислица, типично за герберски мафиотски метод или похват както искаш така го разбирай, герберугите не са умни същества, те са контролирана ссган, трудно мислещи или изобщо невладееща мисленето !

    10:05 24.02.2026

  • 57 Васил

    4 0 Отговор
    Само у нас колкото си по корумпиран или замесен в престъпления ти дават по високи постове.

    Коментиран от #58

    10:08 24.02.2026

  • 58 Прав си !

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Васил":

    Или получаваш титли като професор,доктор,академик ! Корупцията само в България е ВИСШ ЗАКОНОДАТЕЛЕН И УПРАВЛЯНСКИ ОРГАН !

    10:12 24.02.2026

  • 59 Кажи му го,по-ясно!

    2 3 Отговор

    До коментар #42 от "Не е от муха слон":

    Та белким те разбере?!
    В Гана -Цицелката е ...,,цицал" нерегламентирано-Ганска цица,в хотелска стая...

    10:17 24.02.2026

  • 60 Сигурно има сайт...

    2 3 Отговор
    Щом пишат сигурно има сайт, ще го пуснат но явно още нещо ще се появи. Приготвяме се за представянето. Цицелков не трябваше така да ги подвежда, мръсен номер врътна. Сега да го разследват и подведат под отговорност. Не постъпи честно, министъра на честността....Голяма забава се получи.

    10:26 24.02.2026

  • 61 Само

    2 1 Отговор
    За едно си прав ,че в други държави при най-малки съмнения си подават оставките.И при тези фалшификации миналата година цялата ЦИК трябваше да бъде с подадени оставки,сменена.Също Борисов и ти ,който от толкова години му натиманяш резултатите и още работиш ли,бе?Много си гладен явно,дано ти приседне след всичките ти престъпни схеми в информационно обслужване.И как КС не откриха чували с бюлетини,които трябва да се пазят.Навсякъде мафията шъта в тази държава благодарение на такива никаквици като тебе.Ходи си сменяй памперса,че мирише на диво св...

    10:40 24.02.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Гербаджия ли си

    4 1 Отговор
    Мишель, нали си математик ужким, а правиш неверни политически внушения!

    10:52 24.02.2026

  • 64 Край!

    4 0 Отговор
    Лош дядо

    11:12 24.02.2026

  • 65 Аман

    3 0 Отговор
    Аман от дъртото

    12:29 24.02.2026

  • 66 съмнения

    1 0 Отговор
    .....................съмнения в интегритета на един човек. - Брей, колко е цялостен този директоР от галъП!

    12:38 24.02.2026

  • 67 59 - и банкянски чалгар

    1 0 Отговор
    Цицелков никога не е имал никакви забрани, нищожество чалгарско, дето яко "цицаш" и от Банкя, и от уродливия му началник с тегло 190 кг. Престани да копираш простак Хаджи Тошко Африкански с мърсния и циничен език, защото той докато мърда няма да излезе от съдебните зали, понеже ще бъде съден до дупка за лъжите си! Ама то пък ,като си помисли човек, освен лъжи и компромати какво друго може да се очаква от санитарите и цялата чалгарска сбирщина на сакатото учиндолско нищожестов Славуц Трифоновия!

    13:06 24.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол