Шампионска лига продължава с още четири мача днес

Тази вечер ще се изиграят и останалите 4 мача от реваншите в плейофите в Шампионска лига.

Реал Мадрид посреща Бенфика на "Бернабеу", след като първият двубой бе спечелен от "кралете" с 1:0. Двубоят в Лисабон обаче ще се запомни с расисткия скандал, в който бяха въвлечени Джанлука Престиани и Винисиус Жуниор, който вкара и единствения гол в срещата.

Именно тогава стана и проблемът. Винисиус отиде да празнува пред фенове на Бенфика и Престиани му потърси сметка, като Винисиус веднага се оплака на главния съдия Франсоа Летексие от расизъм. Срещата по протокол беше спряна за около 10 минути и след това подновена. Престиани ще пропусне реванша, тъй като е със спрени права за един мач, докато тече разследването по случая.

Актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен също има гол аванс след първия двубой с Монако - 3:2 в Княжеството. Парижани започнаха лошо и губеха с 0:2, но след това стигнаха до пълен обрат. Аут за двубоя на "Парк де Пренс" е носителят на "Златната топка" Усман Дембеле.

Борусия Дортмунд пък има да брани преднина от два гола срещу Аталанта в Бергамо. Ювентус от своя страна е изправен пред тежка задача срещу Галатасарай след неочакваното 2:5 в Истанбул преди седмица.

От 19:45 часа:

Аталанта - Борусия Дортмунд

От 22:00 часа:

Ювентус - Галатасарай

Пари Сен Жермен - Монако

Реал Мадрид - Бенфика