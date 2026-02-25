Жоан Лапорта е фаворит, но нищо не е решено в предстоящите избори за президент на Барселона

По-малко от три седмици преди изборите за президент на Барселона, които ще определят ръководството до 30 юни 2031 г., Жоан Лапорта изглежда има най-големи шансове за победа на вота в неделя, 15 март.

Това ясно показва проучване, поръчано от "Мундо Депортиво", обхващащо 300 членове на клуба. Анкетата е проведена миналата събота и неделя преди и след мачовете Барселона Атлетик – Алкояно и Барселона – Леванте в близост до стадионите „Йохан Кройф“ и „Спотифай Камп Ноу“.

С 58,66% от гласовете бившият президент е водещият кандидат в анкета. Жоан Лапорта изпреварва Виктор Фонт (20,33%), Марк Сирия (7,33%) и Чави Вилажоана (1,33%), като има и значителен дял на "сосиос", които все още не са взели решение за кого ще дадат своя глас (12,33%).

Лапорта събира 58,66% от гласовете на анкетираните членове, като значително изпреварва останалите кандидати. От тях Виктор Фонт, лидер на платформата „Nosaltres“, е опонентът с най-голяма подкрепа, получавайки 20,33% от гласовете. В начална фаза на подкрепа е дебютантът Марк Сирия, който оглавява групата „Moviment 42“ със 7,33% от гласовете. На четвърто място е Чави Вилажоана, чиято кампания изглежда среща трудности: само четирима от 300 членове са го подкрепили, което се равнява на 1,33%.

Важно е да се отбележи и групата от 37 членове, които все още не са решили за кого ще гласуват на изборите след 18 дни. Тези 12,33% от анкетираните все още не са заявили своите предпочитания. Така общият сбор на нерешилите и подкрепящите Фонт, Сирия и Вилажоана достига 41,34%, което е недостатъчно, за да надделее над Лапорта, дори ако всички колебаещи се гласуват за негов опонент.

Трябва да се има предвид, че проучването е проведено преди в понеделник сутринта да стане известна жалбата, подадена от член на клуба в Националния съд срещу Лапорта, директори и ръководители на Барса. Те са обвинени в предполагаемо пране на пари и получаване на неправомерни комисиони. Предстои да се види до каква степен тази новина може да повлияе на нагласите за гласуване на членовете на клуба. Лапорта определи обвиненията като „клевети“, докато опонентите му продължават да настояват за прозрачност.