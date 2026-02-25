Валентин Радев: Да не се бърза с изводите за "Петрохан"- ще разберем цялата истина

Бившият вътрешен министър Валентин Радев коментира освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков от президента Илияна Йотова и последвалото изслушване в Народното събрание.

Политиците нападат професионалното ръководство

"Не очаквах така да бъдат нападани. Това са тримата души начело на Министерството на вътрешните работи. Това е главният секретар. Без значение кой е той и какво говорят за него и че го освободиха даже. Това са и другите двама участници в разследването за Петрохан. И това поведение към тях... Трябва да знаят политиците, моите колеги, защото аз съм бил там, че това говорене срещу тях, и срещу министъра включително - той отиде там преди два дни буквално, днес му е трети ден, всичко това рефлектира надолу. Всички го чуват. Това е отношение към полицая. Това не е отношение само към главния секретар", каза Радев пред "Денят ON AIR".

Той изрази недоумение защо изобщо се стига до подобни изслушвания в пленарна зала.

Професионалистите не бива да се въвличат в политика

По негово убеждение професионалните ръководители на структури като МВР, ДАНС или отбраната не бива да бъдат въвличани в политически сблъсъци.

"Винаги съм бил против да се викат професионалните ръководства. Без значение дали са на МВР, дали са на ДАНС, дали са на отбраната, в парламентарната зала. Нали има политическо ръководство? Това е политика тук. Говоря в парламента – всички са политици. Викате министъра. Заместници има. Питайте ги тях. Защо изкарвате отпред професионалистите?", заяви Радев пред Bulgaria ON AIR.

Ако има нужда от информация, тя следва да се изисква по институционален ред и чрез политическото ръководство, а не чрез публично противопоставяне.

Критика към тона на министъра

Бившият министър обръща внимание и на поведението на настоящия вътрешен министър Емил Дечев, като отбелязва, че арогантният тон и внушенията за необективно разследване подкопават доверието в институциите.

По темата за трагичния случай край Петрохан Радев заявява, че вярва на институциите и на официално изнесената информация, доколкото тя е възможна в рамките на текущо разследване.

"Трябва да се научим да вярваме на институциите си. Нямаме други криминалисти. Няма да дойдат следващи полицаи тук. Ние си имаме. И законът не го позволява, но няма друг начин освен това", подчерта Радев.

Да не се бърза с изводите

Относно евентуалната роля на службите, включително ДАНС, той е категоричен, че ако има данни за застрашаване на националната сигурност, това е изключително сериозно и трябва да се изясни внимателно.

Според него обаче обществото трябва да прояви търпение и да не изисква пълна информация преди приключване на процесуалните действия.

Радев коментира и въпроса за сътрудничеството между районно управление и неправителствена организация, като допуска, че е възможно да е имало протекция или "чадър".

"Как така става тази регистрация? Как става с това име? Тук просто е гръмнало и се случи такова голямо нещастие. Сигурно и там случаите са такива. Депутатите вкараха някакъв проектозакон по случая - да не могат да се казват по този начин. Трябва да се изследва този процес. Как е ставало? Какви са тези зелени движения? Има много по-широко участие. Но да не бързаме - ще видим цялата истина, колкото е възможно по-бързо", коментира още Радев.