Новини
България »
Всички градове »
Валентин Радев: Да не се бърза с изводите за "Петрохан"- ще разберем цялата истина

Валентин Радев: Да не се бърза с изводите за "Петрохан"- ще разберем цялата истина

25 Февруари, 2026 22:44 693 15

  • валентин радев-
  • бързане-
  • изводи-
  • петрохан-
  • истина-
  • бързо

"Трябва да знаят политиците, моите колеги, защото аз съм бил там, че това говорене срещу тях, и срещу министъра включително - той отиде там преди два дни буквално, днес му е трети ден, всичко това рефлектира надолу. Всички го чуват. Това е отношение към полицая. Това не е отношение само към главния секретар", коментира още бившият вътрешен министър

Валентин Радев: Да не се бърза с изводите за "Петрохан"- ще разберем цялата истина - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Бившият вътрешен министър Валентин Радев коментира освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков от президента Илияна Йотова и последвалото изслушване в Народното събрание.

Политиците нападат професионалното ръководство
"Не очаквах така да бъдат нападани. Това са тримата души начело на Министерството на вътрешните работи. Това е главният секретар. Без значение кой е той и какво говорят за него и че го освободиха даже. Това са и другите двама участници в разследването за Петрохан. И това поведение към тях... Трябва да знаят политиците, моите колеги, защото аз съм бил там, че това говорене срещу тях, и срещу министъра включително - той отиде там преди два дни буквално, днес му е трети ден, всичко това рефлектира надолу. Всички го чуват. Това е отношение към полицая. Това не е отношение само към главния секретар", каза Радев пред "Денят ON AIR".
Той изрази недоумение защо изобщо се стига до подобни изслушвания в пленарна зала.

Професионалистите не бива да се въвличат в политика
По негово убеждение професионалните ръководители на структури като МВР, ДАНС или отбраната не бива да бъдат въвличани в политически сблъсъци.

"Винаги съм бил против да се викат професионалните ръководства. Без значение дали са на МВР, дали са на ДАНС, дали са на отбраната, в парламентарната зала. Нали има политическо ръководство? Това е политика тук. Говоря в парламента – всички са политици. Викате министъра. Заместници има. Питайте ги тях. Защо изкарвате отпред професионалистите?", заяви Радев пред Bulgaria ON AIR.

Ако има нужда от информация, тя следва да се изисква по институционален ред и чрез политическото ръководство, а не чрез публично противопоставяне.
Критика към тона на министъра
Бившият министър обръща внимание и на поведението на настоящия вътрешен министър Емил Дечев, като отбелязва, че арогантният тон и внушенията за необективно разследване подкопават доверието в институциите.

По темата за трагичния случай край Петрохан Радев заявява, че вярва на институциите и на официално изнесената информация, доколкото тя е възможна в рамките на текущо разследване.

"Трябва да се научим да вярваме на институциите си. Нямаме други криминалисти. Няма да дойдат следващи полицаи тук. Ние си имаме. И законът не го позволява, но няма друг начин освен това", подчерта Радев.
Да не се бърза с изводите
Относно евентуалната роля на службите, включително ДАНС, той е категоричен, че ако има данни за застрашаване на националната сигурност, това е изключително сериозно и трябва да се изясни внимателно.

Според него обаче обществото трябва да прояви търпение и да не изисква пълна информация преди приключване на процесуалните действия.

Радев коментира и въпроса за сътрудничеството между районно управление и неправителствена организация, като допуска, че е възможно да е имало протекция или "чадър".

"Как така става тази регистрация? Как става с това име? Тук просто е гръмнало и се случи такова голямо нещастие. Сигурно и там случаите са такива. Депутатите вкараха някакъв проектозакон по случая - да не могат да се казват по този начин. Трябва да се изследва този процес. Как е ставало? Какви са тези зелени движения? Има много по-широко участие. Но да не бързаме - ще видим цялата истина, колкото е възможно по-бързо", коментира още Радев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    7 0 Отговор
    Колкото за Нови Искър а прошляк байганьовски?

    22:48 25.02.2026

  • 2 Прав в

    2 5 Отговор
    човекът.

    Коментиран от #9

    22:55 25.02.2026

  • 3 Първата нередност

    7 1 Отговор
    е била регистрацията.
    Каква национална агенция, кви пет лева?
    Това са частни лица. Нека се поровят и да изровят кой им е дал разрешение с това име.

    22:57 25.02.2026

  • 4 Единствения лидер Радостин Василев

    4 7 Отговор
    На политическа формация който не е проект и зависим от мафията и олигархията Радостин Василев!
    ПП/ДБ вдигнаха шоково пенсиите и в момента средната е 1215 лв. а има 2 млн.и 120 хиляди пенсионери а работещите са също толкова! Откъде пари ? От заеми разбира се!
    ГЕРБ - ИТН - БСП под командването на пееев свиня вдигна миналата година заплати на търтеи полицаи ,военни и 420 хиляди администрация със 70 процента!
    Откъде пари? От заеми разбира се!
    Затова инфлацията е галопираща а заемите на държавата са 56 милиарда евро ( 110 милиарда лева).
    А всички активи на държавата ( валутен и фискален резерв ,влогове на гражданите и задължителните резерви на банките) са 104 милиарда лева. България е в реален фалит!
    Единствената надежда и лъч за спасение е партия МЕЧ!

    Коментиран от #11, #13

    22:59 25.02.2026

  • 5 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    И ТОЗИ ЛИ ГО ИЗВАДИХТЕ? ОЩЕ ПО ПРОТИВЕН ОТ СЛАВЧО ВЕЛКОВ ПОЛКОВНИК - НЕКРОЛОГ

    22:59 25.02.2026

  • 6 Имаме трагедия

    2 0 Отговор
    и 6 трупа, а не политическа арена.
    Драскачите и нищоправячите в коментарите обаче веднага ги яхнаха за полит агитация.
    Така истина няма да видите.

    23:02 25.02.2026

  • 7 Цялата истина

    5 2 Отговор
    И този е бил вътрешен министър. Боже пязи България

    Коментиран от #12

    23:02 25.02.2026

  • 8 Обаче

    1 2 Отговор
    МВР министър и съдия да изисква официална информация за разследване нелегално инкогнито от криминалист в ресторант, а не в кабинета си е , меко казано, озадачаващо , но и показателно как съдия спазва правилата.

    23:03 25.02.2026

  • 9 ПРИПОМНЯНЕ

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Прав в":

    Истината е МОНОПОЛ НА ВЛАСТТА.

    23:04 25.02.2026

  • 10 Гатьо Гатев

    3 1 Отговор
    И този ИНФАНТИЛ ли изкарахте..,.....не беше ли и той министър.....

    23:05 25.02.2026

  • 11 ПРИПОМНЯНЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Единствения лидер Радостин Василев":

    Този плевенски допинг-адвокат, като Министър на младежта и спорта от ПП "ПП", не можа да свърши и за 5 стотинки работа, но си уреди живота.

    23:06 25.02.2026

  • 12 при това

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Цялата истина":

    Успешен вътрешен министър, за разлика от гафовете на Рашков.

    23:06 25.02.2026

  • 13 Звездоброец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Единствения лидер Радостин Василев":

    Ха - ха- ха !

    23:08 25.02.2026

  • 14 Дечо

    2 0 Отговор
    Какви професионалисти, бе?!! Мафиотски подлоги

    23:13 25.02.2026

  • 15 ?????

    1 0 Отговор
    От девет дерета вода ще докарат да се отмият, но колкото повече по-лошо става за ППДБ щото хората чувстват че гузен негонен бяга.

    23:17 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол