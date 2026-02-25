Иван Христанов: Горският сектор няма да бъде ползван като електорална банка на предстоящите избори

Служебното правителство няма да позволи горският сектор да бъде ползван като електорална банка на предстоящите избори. Това обяви министърът на земеделието Иван Христанов на форум на земеделски производители край Казанлък, цитиран от БНР. Той обяви, че утре събира на среща ръководството на държавните горски предприятия, като ще поиска деполитизиране на сектора.
Министърът добави, че ще бъде извършена проверка на назначенията в горските и ловните стопанства през изминалите 3 години.
"Получавам десетки сигнали всеки ден, затова че в конкретни направления в сектор гори, държавни горски предприятия, ловни стопанства са се правили до преди дни кадрови промени, чиято основна задача е да бъдат електорални банки. Няма да позволим подобно нещо, не може да имаме пристрастия към нито една политическа сила. ще направим всичко възможно да деполитизираме сектора", заяви Иван Христанов.
Той обяви, че на ниво ЕС ще настоява за равнопоставеност във финансирането на земеделския сектор, наравно с механизма за превъоръжаване. Според служебния министър на земеделието продоволствената сигурност има същото фундаментално значение като отбраната и сигурността.
"Ако нямаме какво да ядем, няма никакво значение колко пушки имаме", заяви Христанов.
Служебният министър на земеделието обяви също, че индикативният график за плащанията по подпомагането на земеделските производители ще бъде одобрен и подписан утре, а кампанията по плащанията ще започне навреме. Разглеждат се и съответните наредби, които трябва да се приемат, заяви министърът.
Христанов подчерта, че по темата с вноса на слънчоглед от Аржентина има сериозно разминаване между производители и преработватели. По този повод той подчерта, че ще бъде търсено консенсусно решение.
