Новини
България »
Стара Загора »
Иван Христанов: Горският сектор няма да бъде ползван като електорална банка на предстоящите избори

Иван Христанов: Горският сектор няма да бъде ползван като електорална банка на предстоящите избори

25 Февруари, 2026 22:30 572 6

  • иван христанов-
  • горски сектор-
  • електорална банка-
  • избори

Министърът на земеделието добави, че  ще бъде извършена проверка на назначенията в горските и ловните стопанства през изминалите 3 години

Иван Христанов: Горският сектор няма да бъде ползван като електорална банка на предстоящите избори - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебното правителство няма да позволи горският сектор да бъде ползван като електорална банка на предстоящите избори. Това обяви министърът на земеделието Иван Христанов на форум на земеделски производители край Казанлък, цитиран от БНР. Той обяви, че утре събира на среща ръководството на държавните горски предприятия, като ще поиска деполитизиране на сектора.

Министърът добави, че ще бъде извършена проверка на назначенията в горските и ловните стопанства през изминалите 3 години.

"Получавам десетки сигнали всеки ден, затова че в конкретни направления в сектор гори, държавни горски предприятия, ловни стопанства са се правили до преди дни кадрови промени, чиято основна задача е да бъдат електорални банки. Няма да позволим подобно нещо, не може да имаме пристрастия към нито една политическа сила. ще направим всичко възможно да деполитизираме сектора", заяви Иван Христанов.

Той обяви, че на ниво ЕС ще настоява за равнопоставеност във финансирането на земеделския сектор, наравно с механизма за превъоръжаване. Според служебния министър на земеделието продоволствената сигурност има същото фундаментално значение като отбраната и сигурността.

"Ако нямаме какво да ядем, няма никакво значение колко пушки имаме", заяви Христанов.

Служебният министър на земеделието обяви също, че индикативният график за плащанията по подпомагането на земеделските производители ще бъде одобрен и подписан утре, а кампанията по плащанията ще започне навреме. Разглеждат се и съответните наредби, които трябва да се приемат, заяви министърът.

Христанов подчерта, че по темата с вноса на слънчоглед от Аржентина има сериозно разминаване между производители и преработватели. По този повод той подчерта, че ще бъде търсено консенсусно решение.


Стара Загора / България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими

    5 3 Отговор
    Ах, просълзих се от този истински мъж! И не се просълзих от очите! Бил Гисподаря на дървените..... Но колко такива съм виждала да господстват над на дървените, които обаче не са техните...

    22:34 25.02.2026

  • 2 Звездоброец

    4 3 Отговор
    Освобождавай фермата на бай рибан ! Не дрънкай празни приказки !

    22:35 25.02.2026

  • 3 хаха

    5 0 Отговор
    А ноу-хау-то за производство на прясно мляко кога ще закупите?

    "Mar 17, 2021 — В над 80% от пресните млека у нас има добавено сухо мляко, показва изследване на Българска национална асоциация “Активни потребители” (БНААП)."

    22:49 25.02.2026

  • 4 Я да започнем отначало

    1 0 Отговор
    Конопът, ниското съдържание на THC на растението Cannabis Sativa L., се различава от канабиса и марихуаната. Научете повече за разликите на нашата страница за коноп срещу марихуана. Култури отглеждат коноп за промишлени цели повече от 12 000 години. Влакната, семената и маслото (включително CBD, получено от коноп) предлагат безценни приложения като дрехи, лекарства, храни, горива и материали за строителство. Със своята издръжливост и бърз растеж, индустриалният коноп си печели титлата най-полезното растение на планетата.

    22:52 25.02.2026

  • 5 Звездоброец

    4 0 Отговор
    Също може да потърсиш убийците на хиляди здрави животни . И да знаеш има убити и хиляди виртуални овце на разни гербери , за които са вземани субсидии. Разследвай !

    22:53 25.02.2026

  • 6 Я да започнем отначало

    0 0 Отговор
    Провалената реклама: Поуки от възхода и падението на мечтата за конопени батерии
    Новини за конопа
    Когато един стартъп обещае, че конопените батерии ще заменят лития, инвеститорите и градовете действат бързо - докато реалността на продукта, техническите препятствия и финансовите проблеми не доведат до внезапен колапс. Последиците са поучителни.

    В обещанието за зелена батерия, направена от конопени влакна, се крие опияняващ разказ: ниска цена, по-нисък въглероден отпечатък и потенциал за местно производство. През последната година някои стартъпи рекламираха амбициозни пътни карти - от потребителски батерии за слухови апарати до съхранение на електроенергия - и повишиха местния оптимизъм и инвестиции.

    23:08 25.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове