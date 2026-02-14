Лацио няма да може да разчита на Педро в следващите срещи, след като испанският нападател получи травма в мача срещу Болоня за Купата на Италия.
Медицинските изследвания не са установили фрактура, но диагнозата сочи „травматично навяхване и контузия на десния глезен с частично засягане на външния капсуло-връзков комплекс“. От клуба съобщиха, че футболистът вече е започнал специфична рехабилитационна програма и ще бъде под ежедневен медицински контрол, за да се определи точният срок за възстановяване.
Очаква се Педро да пропусне двубоите с Аталанта, Каляри и Торино, като целта е да бъде напълно готов за срещата със Сасуоло на 8-ми март.
Педро аут за Лацио след контузия в глезена
14 Февруари, 2026 16:24 371 0
Испанецът е с частично засягане на връзките и започна рехабилитация
