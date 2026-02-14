Новини
Спорт »
Световен футбол »
Педро аут за Лацио след контузия в глезена

14 Февруари, 2026 16:24 371 0

  • педро-
  • лацио-
  • травма

Испанецът е с частично засягане на връзките и започна рехабилитация

Педро аут за Лацио след контузия в глезена - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Лацио няма да може да разчита на Педро в следващите срещи, след като испанският нападател получи травма в мача срещу Болоня за Купата на Италия.

Медицинските изследвания не са установили фрактура, но диагнозата сочи „травматично навяхване и контузия на десния глезен с частично засягане на външния капсуло-връзков комплекс“. От клуба съобщиха, че футболистът вече е започнал специфична рехабилитационна програма и ще бъде под ежедневен медицински контрол, за да се определи точният срок за възстановяване.

Очаква се Педро да пропусне двубоите с Аталанта, Каляри и Торино, като целта е да бъде напълно готов за срещата със Сасуоло на 8-ми март.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

