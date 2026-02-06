Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хамес Родригес поема към ново предизвикателство в МЛС

6 Февруари, 2026 22:16

  • хамес родригес-
  • минесота юнайтед-
  • нова страница-
  • мейджър лийг сокър -
  • mls-
  • млс

Вече е играч на Минесота Юнайтед

Хамес Родригес поема към ново предизвикателство в МЛС - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Колумбийският маестро на терена, Хамес Родригес, официално се присъединява към редиците на Минесота Юнайтед, слагайки началото на нова страница в своята впечатляваща футболна одисея. Американският клуб от Мейджър Лийг Сокър (MLS) потвърди трансфера на плеймейкъра, който подписа договор до юни 2026 година, като в контракта е заложена и възможност за удължаване до края на същата година.

Преминаването на Родригес в САЩ ще бъде финализирано след издаването на работна виза (P-1) и получаването на международен трансферен сертификат (ITC) – стандартна процедура при подобни сделки.

Със своята богата визитка, 34-годишният полузащитник е оставил ярка следа в европейския и световния футбол. Родригес е носил екипите на някои от най-големите клубове – Порто, Монако, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, Евертън, Олимпиакос и Райо Валекано. Последната му спирка бе мексиканският Леон, където демонстрира класата си и опита, натрупан през годините.


Оценка 5 от 2 гласа.
