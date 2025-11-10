Новини
Спартак Варна изчисти задълженията си към НАП

Спартак Варна изчисти задълженията си към НАП

10 Ноември, 2025 18:31 485 5

Община Варна покри 550 000 лева от дълга

От Спартак Варна информираха, че дългът към НАП вече е изчистен. Това е станало благодарение на отпуснатите от общината 550 000 лева, a останалата дължима сума е покрита с част от средствата от кампанията "Аз съм Спартак".

Ето какво съобщиха от клуба:

"Соколи,

Спартак Варна дължи 0 (НУЛА) лева към Националната агенция за приходите.

След постъпването на общинското финансиране остана сума за доплащане, която беше погасена своевременно с налични ресурси от кампанията #АЗСЪМСПАРТАК. Този остатък беше резултат от продължаващия ежемесечен преразход, породен от недостатъчните приходи и липсата на постоянни спонсори. Но ето, че и тази сума вече е напълно покрита!

Това е доказателство, че когато обединяваме усилия, резултатите са реални. Благодарим на всички, които вече подкрепиха клуба!

Сума, покрита от Община Варна: 550 000
Сума, покрита със средства от кампанията: 98 487.37

Още веднъж, благодарим на всички соколи и цялата футболна общественост за подкрепата!

Припомняме, че клубът има активни кампании за набиране на средства и привличане на дългосрочни партньори и спонсори – както за преодоляване на натрупаните задължения, така и за предотвратяване на нови в бъдеще.

Продължаваме уверено по пътя към пълното освобождаване на клуба!

Само Спартак!".


  • 1 Левски 1914

    4 1 Отговор
    А ФАЛИРАЛИЯ отбор кога ?

    18:43 10.11.2025

  • 2 Соколи

    2 0 Отговор
    НАП не може да потвърди същото.

    18:46 10.11.2025

  • 3 Хаха

    2 0 Отговор
    Т. е. данъкоплатците са платили дълговете към НАП на едно частно дружество. Това си е престъпление според мен

    18:49 10.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    1 1 Отговор
    А цска КОГА ???????????????????

    19:18 10.11.2025

