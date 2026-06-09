Арсенал и ПСЖ в надпревара за звезда на Нотингам Форест

Арсенал и Пари Сен Жермен са в ожесточена битка за капитана на Нотингам Форест – Морган Гибс-Уайт. Според информация на The Sun, двата клуба са готови да извадят сериозни суми, за да си осигурят услугите на английския полузащитник през лятото на 2026 година.

"Артилеристите" от Северен Лондон са решени да подсилят атакуващата си мощ през предстоящия трансферен прозорец. Ако преговорите за Морган Роджърс от Астън Вила не се увенчаят с успех, вниманието на мениджъра Микел Артета ще се насочи именно към Гибс-Уайт. Със своите 26 години и впечатляваща статистика, халфът се превърна в един от най-желаните играчи на Острова.

Френският шампион също не крие интереса си към звездата на Нотингам Форест. След като Гибс-Уайт реализира 15 попадения във Висшата лига през сезон 2025/26, скаутите на ПСЖ внимателно следят развитието му. Парижани са готови да се включат в наддаването, ако се отвори възможност за трансфер.

Откакто се присъедини към Нотингам Форест през август 2022 г., Морган Гибс-Уайт се утвърди като лидер на отбора. През изминалия сезон той записа 18 гола и 7 асистенции в 53 мача във всички турнири – резултати, които не остават незабелязани от европейските грандове. Договорът му с Форест е валиден до 30 юни 2028 г., а според Transfermarkt трансферната му стойност вече достига внушителните 70 милиона евро.