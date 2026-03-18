Бившият директор в ЦСКА Стоян Орманджиев поема нов професионален път

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев стартира ново предизвикателство в своята кариера, присъединявайки се към мениджърската агенция PMRS Menagment. С този ход Орманджиев прави поредна крачка напред в света на футболната индустрия, като ще заема ролята на консултант по спортни въпроси.

"Официално се присъединявам към агенцията PMRS Menagment като футболен консултант. Страхотно е да съм част от такава невероятна група професионалисти и с нетърпение очаквам да допринеса с опита си на тима и да помогна на нашите играчи да реализират пълния си потенциал", сподели Орманджиев в социалните мрежи.

PMRS Menagment, ръководена от Пламен Пейчев, се утвърди като една от водещите агенции в българския футболен мениджмънт. Сред клиентите ѝ личат имената на обещаващи играчи като Ивайло Видев от Ботев Пловдив, Димо Кръстев от Спартак Варна, както и изгряващата звезда Валери Владимиров, който е част от академията на италианския гранд Милан. Компанията работи с редица перспективни футболисти, които се стремят към върха на професионалния спорт.

Преди да поеме ръководния пост в ЦСКА, Орманджиев дълги години беше част от екипа на Лъчезар Танев, но още преди да се присъедини към „червените“, той напусна тази компания. Сега, с новото си назначение, Стоян Орманджиев отваря свежа страница в своята биография, изпълнена с амбиция и желание за развитие. С този ход PMRS Menagment затвърждава позициите си на пазара, а Орманджиев получава възможност да предаде ценния си опит на следващото поколение футболни звезди.