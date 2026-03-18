Новини
Спорт »
Бг футбол »
Бившият директор в ЦСКА Стоян Орманджиев поема нов професионален път

Бившият директор в ЦСКА Стоян Орманджиев поема нов професионален път

18 Март, 2026 14:43 430 0

Той влиза в екипа на PMRS Menagment като футболен консултант

Бившият директор в ЦСКА Стоян Орманджиев поема нов професионален път - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Стоян Орманджиев стартира ново предизвикателство в своята кариера, присъединявайки се към мениджърската агенция PMRS Menagment. С този ход Орманджиев прави поредна крачка напред в света на футболната индустрия, като ще заема ролята на консултант по спортни въпроси.

"Официално се присъединявам към агенцията PMRS Menagment като футболен консултант. Страхотно е да съм част от такава невероятна група професионалисти и с нетърпение очаквам да допринеса с опита си на тима и да помогна на нашите играчи да реализират пълния си потенциал", сподели Орманджиев в социалните мрежи.

PMRS Menagment, ръководена от Пламен Пейчев, се утвърди като една от водещите агенции в българския футболен мениджмънт. Сред клиентите ѝ личат имената на обещаващи играчи като Ивайло Видев от Ботев Пловдив, Димо Кръстев от Спартак Варна, както и изгряващата звезда Валери Владимиров, който е част от академията на италианския гранд Милан. Компанията работи с редица перспективни футболисти, които се стремят към върха на професионалния спорт.

Преди да поеме ръководния пост в ЦСКА, Орманджиев дълги години беше част от екипа на Лъчезар Танев, но още преди да се присъедини към „червените“, той напусна тази компания. Сега, с новото си назначение, Стоян Орманджиев отваря свежа страница в своята биография, изпълнена с амбиция и желание за развитие. С този ход PMRS Menagment затвърждава позициите си на пазара, а Орманджиев получава възможност да предаде ценния си опит на следващото поколение футболни звезди.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове