Кристиано Роналдо сподели трогателен пост в памет на покойния си баща

20 Март, 2026 09:59 625 1

Споменът за него е по случай Деня на бащата, който се празнува в родната му Португалия

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо сподели трогателен пост в социалните мрежи в памет на покойния си баща. Споменът за него е по случай Деня на бащата, който се празнува в родната му Португалия.

Футболистът пусна снимка, на която самият той е заобиколен от петте си деца. Следващата снимка е кадър от младостта му, на който е заедно с баща си, починал на едва 52 години през 2005 година.

Таткото Жозе Диниш Авейро е работил като мениджър на оборудване в Андориня, местен клуб на Мадейра, и именно там е препоръчал сина си да направи първите си стъпки във футбола.

По време на смъртта му от чернодробна недостатъчност, Роналдо кара своята втора година в Манчестър Юнайтед, без да знае какви върхове тепърва ще постигне в спорта.

Но въпреки цялата слава, която е постигнал оттогава, Роналдо остава решен да отдаде почит на корените си: „Откъде идвам и за кого живея. Честит Ден на бащата“.

Самият Роналдо не веднъж е признавал, че е имал сложни отношения с баща си в годините, най-вече заради алкохолизма на бившия войник.

„Никога не съм говорил с него, като нормален разговор. Беше трудно“, разкри той преди време в емоционално интервю.


  • 1 БИЛ СЪМ В ПОРТУГАЛ

    0 0 Отговор
    ЗНАЯ ДОБРЕ ПОРЯДКИТЕ И ЖИВОТА ИМ. СЪС КОНЦЕНТРАТ БАГАСО РЯДКО НО БИРА И ВИНО СЪС ТУБИТЕ ПИЯТ. БАГАСО(РАКИЯ) САМО ВЕЧЕР СЛЕД ЗАПОЙ ПО ЕДНА ПЕТДЕСЕТ ГРАМА НА ЕКС И ЕДНО КАФЕ КЪМ 22 ЧАСА. А ЗА РОНАЛДО ИЗРАСНА ТОЧНО КОГА БЯХ ТАМ. И ТРУДНО ДЕТСТВО Е ИМАЛ. ДА Е ЖИВ И ЗДРАВ ДА БЪДЕ МНОГО МЕ Е РАДВАЛ.

    10:28 20.03.2026

