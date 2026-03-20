Кристиано Роналдо сподели трогателен пост в памет на покойния си баща

Звездата на световния футбол Кристиано Роналдо сподели трогателен пост в социалните мрежи в памет на покойния си баща. Споменът за него е по случай Деня на бащата, който се празнува в родната му Португалия.

Футболистът пусна снимка, на която самият той е заобиколен от петте си деца. Следващата снимка е кадър от младостта му, на който е заедно с баща си, починал на едва 52 години през 2005 година.

Таткото Жозе Диниш Авейро е работил като мениджър на оборудване в Андориня, местен клуб на Мадейра, и именно там е препоръчал сина си да направи първите си стъпки във футбола.

По време на смъртта му от чернодробна недостатъчност, Роналдо кара своята втора година в Манчестър Юнайтед, без да знае какви върхове тепърва ще постигне в спорта.

Но въпреки цялата слава, която е постигнал оттогава, Роналдо остава решен да отдаде почит на корените си: „Откъде идвам и за кого живея. Честит Ден на бащата“.

Самият Роналдо не веднъж е признавал, че е имал сложни отношения с баща си в годините, най-вече заради алкохолизма на бившия войник.

„Никога не съм говорил с него, като нормален разговор. Беше трудно“, разкри той преди време в емоционално интервю.