Новини
Спорт »
Бг футбол »
Ден преди мача с Черно море: Левски разпродаде Сектор "А" на „Герена“

20 Март, 2026 13:31 475 1

  • левски-
  • футбол-
  • фенове

Мачът от 27 кръг на efbet Лига е утре от 17:30 часа, като почти 5000 души ще изпълнят централната трибуна, за да подкрепят лидера в класирането

Мария Атанасова

От Левски се похвалиха, че са разпродали Сектор "А" на „Герена“ за домакинството на Черно море. Мачът от 27 кръг на efbet Лига е утре от 17:30 часа, като почти 5000 души ще изпълнят централната трибуна, за да подкрепят лидера в класирането.

„Сектор “А” е готов да пее с цяло гърло за Левски.

Сектор “Б” и “В” – ваш ред е“, подканиха от "Герена".

Справката сочи, че до момента над 1500 души са си взели пропуск за Сектор "В" и около 1300 за Сектор Б. Заедно с ВИП пропуските, общият брой на осигурилите си билет е към 8500 души или около 50% от сегашния капацитет на стадион „Георги Аспарухов“.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фон дер Гаген

    0 2 Отговор
    То на Герена всички сектори са еднакви ..... Стадионите по света вече имат козирка на всички сектори, но на Герена нито един сектор няма козирка. Уникален стадион смех, смех ....

    13:48 20.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове