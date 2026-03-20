Ден преди мача с Черно море: Левски разпродаде Сектор "А" на „Герена“

От Левски се похвалиха, че са разпродали Сектор "А" на „Герена“ за домакинството на Черно море. Мачът от 27 кръг на efbet Лига е утре от 17:30 часа, като почти 5000 души ще изпълнят централната трибуна, за да подкрепят лидера в класирането.

„Сектор “А” е готов да пее с цяло гърло за Левски.

Сектор “Б” и “В” – ваш ред е“, подканиха от "Герена".

Справката сочи, че до момента над 1500 души са си взели пропуск за Сектор "В" и около 1300 за Сектор Б. Заедно с ВИП пропуските, общият брой на осигурилите си билет е към 8500 души или около 50% от сегашния капацитет на стадион „Георги Аспарухов“.