Станка Златева ще дава обяснения пред Комисията за защита от дискриминация

В понеделник, 23 март, в 14:00 часа, президентът на Българската федерация по борба Станка Златева ще се яви на изслушване пред Комисията за защита от дискриминация. Поводът за това са постъпили оплаквания от страна на спортен клуб „ЦСКА“, които обвиняват Златева в дискриминационни действия и изказвания, направени както преди, така и след поемането на ръководния пост във федерацията.

Случаят доби широка публичност, след като цели 50 клуба внесоха подписка с искане за свикване на извънредно Общо събрание на федерацията. Основният мотив на жалбата е, че натурализираните състезатели на „червените“ не са били допускани до участие в международни турнири. Причината – липса на владеене на български език и отказ да се включат в централизирана подготовка без своите лични треньори.

Очаква се на заседанието да присъстват петима представители на Комисията за защита от дискриминация, както и делегати от клуб „ЦСКА“.