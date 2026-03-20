Станка Златева ще дава обяснения пред Комисията за защита от дискриминация

20 Март, 2026 16:23 371 2

Случаят предизвика бурни реакции в спортните среди

Ангел Лазаров

В понеделник, 23 март, в 14:00 часа, президентът на Българската федерация по борба Станка Златева ще се яви на изслушване пред Комисията за защита от дискриминация. Поводът за това са постъпили оплаквания от страна на спортен клуб „ЦСКА“, които обвиняват Златева в дискриминационни действия и изказвания, направени както преди, така и след поемането на ръководния пост във федерацията.

Случаят доби широка публичност, след като цели 50 клуба внесоха подписка с искане за свикване на извънредно Общо събрание на федерацията. Основният мотив на жалбата е, че натурализираните състезатели на „червените“ не са били допускани до участие в международни турнири. Причината – липса на владеене на български език и отказ да се включат в централизирана подготовка без своите лични треньори.

Очаква се на заседанието да присъстват петима представители на Комисията за защита от дискриминация, както и делегати от клуб „ЦСКА“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Сила

    1 1 Отговор
    Това човекоподобно туловище хваща кучета и котки в капани и после ги дави във варел с вода ....!!!!!!
    Къса крилата на живи гълъби и се хили ....кво повече да кажа ?!!?

    16:29 20.03.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    0 0 Отговор
    Дръж се, Станче! Нищо няма да им даваш на тия толупи!!! Взимай пример от Бойка.

    16:30 20.03.2026

