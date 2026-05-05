Атлетик Билбао поверява кормилото на отбора на бившия наставник на Борусия Дортмунд Един Терзич

5 Май, 2026 16:04 365 0

Договорът ще бъде в сила до 30 юни 2028 година

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетик Билбао направи сериозен ход на треньорския фронт, като привлече германския специалист Един Терзич за нов старши треньор на първия си отбор. Баският клуб официално потвърди новината, слагайки край на спекулациите около бъдещето на треньорския пост.

Договорът на Терзич с Атлетик ще бъде в сила до 30 юни 2028 година, като се очаква той да поеме ръководството на тима в началото на предстоящия сезон. 43-годишният стратег ще има възможност да наложи своята визия и да изведе червено-белите към нови успехи в Ла Лига.

Кариерата на Терзич е изпъстрена с впечатляващи постижения. В периода си начело на Борусия Дортмунд той спечели Купата на Германия през 2021 година, а през 2023-а бе на косъм от шампионската титла в Бундеслигата. През 2024 година изведе немския гранд до финала на Шампионската лига, което затвърди репутацията му на един от най-обещаващите треньори в Европа.

Преди да поеме кормилото на Борусия, Терзич трупаше опит в академията на клуба и бе част от екипа по футболни операции. Освен това, той е работил като асистент в английския Уест Хем и турския Бешикташ, което допълнително обогати треньорския му профил.

Официалното представяне на новия наставник ще се състои в началото на новия сезон, когато Терзич ще бъде приветстван от феновете на "Сан Мамес".

Междувременно, от Атлетик Билбао подчертават, че вниманието на отбора остава насочено към предстоящите четири решаващи мача, които ще определят съдбата на сезона.


