Ернесто Валверде се разделя с Атлетик Билбао: Краят на една епоха на "Сан Мамес"

Изненадваща новина разтърси феновете на Атлетик Билбао – легендарният треньор Ернесто Валверде ще напусне клуба след края на настоящия сезон. Решението на 62-годишния специалист бележи финала на неговия трети и вероятно последен период начело на баския гранд, съобщава авторитетният журналист Фабрицио Романо.

Причините за раздялата изглежда се коренят в разочароващото представяне на "лъвовете" през тази кампания. Тимът отпадна рано от Шампионската лига и Купата на Краля, а в Ла Лига заема незавидното десето място с 45 точки – цели 20 пункта зад желаната зона за участие в европейските клубни турнири.

Въпреки трудностите през последните месеци, Валверде оставя след себе си ярки спомени и значими успехи. Най-големият триумф в последния му престой бе спечелването на Купата на Краля през 2022 година, когато Атлетик Билбао надви Майорка след драматична серия от дузпи. Миналият сезон също донесе радост на привържениците – баските завършиха на престижното пето място и се завърнаха в груповата фаза на Шампионската лига.

Ернесто Валверде е истинска икона за "червено-белите", водил отбора в три различни периода – 2003-2005, 2013-2017 и отново от 2022 година насам. Сега, когато се задава залезът на неговата ера, феновете на "Сан Мамес" ще запомнят Валверде като един от най-успешните и обичани треньори в историята на Атлетик Билбао.