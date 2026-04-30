Галатасарай дебне да отмъкне Леао от Милан

Бъдещето на Рафаел Леао в Милан все повече изглежда под въпрос. Португалецът, който е една от ключовите фигури на „росонерите“, може да обмисли напускане още това лято, пише “Sport Mediaset”.

Сигналите за напрежение се засилиха през последните дни, след като Леао временно деактивира профила си в Instagram, на фона на нова вълна от освирквания от трибуните на „Сан Сиро“. Макар да няма открит конфликт с клуба, усещането за натрупано недоволство е очевидно.

На този фон Галатасарай следи ситуацията отблизо. Според турски източници, клубът е готов да се възползва от евентуално разклащане в отношенията, подобно на ситуацията с Виктор Осимен и Наполи в миналото.