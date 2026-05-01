Празнично шествие на БСП за Деня на труда

Традиционното за Деня на труда шествие митинг, организирано от БСП, се проведе в София, съобщи БНТ.



То бе под надслов "Работим, а сме бедни. Стига! Втори живот няма". Стартът му беше даден от езерото "Ариана" и стигна до лятната сцена в Борисовата градина. Събралите се настояваха за гарантирани и защитени трудови права и достойни заплати и пенсии.

Крум Зарков – председател на БСП: "Днешният ден е празник, но преди всичко дата, на която да си припомним за смисъла на политиката и за смисъла на живота…, защото човека не е средство за производство, защото това което създаваме го създаваме заедно и всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд, защото когато в едно общество не е труда – това, което води до достойнство, то се изражда, и за съжаление ние сме свидетели на подобни феномени в България от десетилетия."