Празнично шествие на БСП за Деня на труда

1 Май, 2026 13:27 906 32

Събралите се настояват за гарантирани и защитени трудови права и достойни заплати и пенсии

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Традиционното за Деня на труда шествие митинг, организирано от БСП, се проведе в София, съобщи БНТ.

То бе под надслов "Работим, а сме бедни. Стига! Втори живот няма". Стартът му беше даден от езерото "Ариана" и стигна до лятната сцена в Борисовата градина. Събралите се настояваха за гарантирани и защитени трудови права и достойни заплати и пенсии.

Крум Зарков – председател на БСП: "Днешният ден е празник, но преди всичко дата, на която да си припомним за смисъла на политиката и за смисъла на живота…, защото човека не е средство за производство, защото това което създаваме го създаваме заедно и всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд, защото когато в едно общество не е труда – това, което води до достойнство, то се изражда, и за съжаление ние сме свидетели на подобни феномени в България от десетилетия."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даже

    20 5 Отговор
    и лозунги им купили да носят из София !

    13:31 01.05.2026

  • 2 бсп

    25 4 Отговор
    е в кофата за боклука!

    13:31 01.05.2026

  • 3 с какви пари тази манифестация

    20 3 Отговор
    нали им резнаха субсидията?

    13:32 01.05.2026

  • 4 Разровили са се

    19 3 Отговор
    В старите килери и намерили материали за полит-агитация от времето кога БСП беше нещо.

    13:32 01.05.2026

  • 5 надарена кака

    9 2 Отговор
    Дреме ми на сатененитепрашки!

    13:34 01.05.2026

  • 6 глоги

    5 4 Отговор
    ...човекЪТ не е средство за производство,

    13:38 01.05.2026

  • 7 БОЦ - ко

    15 4 Отговор
    Родил съм се при кравите, в обора,
    Но, днес СОФИЯНЕЦ ми е портиер,
    Синът му - инджинера - чисти двора,
    А жена му - ми слугува с маниер..

    Баща ми хванал планината,
    На осми - късно вечерта,
    На девети със другари непознати,
    Окупирали властта...

    И въпреки, че беше неграмотен,
    Сдоби се с пост висок,
    Естествено, че стана и имотен,
    За нас - ЧЕРВЕНИТЕ , това не е порок !

    Коментиран от #9

    13:48 01.05.2026

  • 8 Гост

    11 1 Отговор
    БСП изпадна от политиката и започна да се равпраря с развлекателни програми! Няма лошо, няма лошо, срамен труд няма, пъ и кренвиршите поскъпнаха...

    13:51 01.05.2026

  • 9 БРАВО!

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "БОЦ - ко":

    ПРЕКРАСНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО!

    Коментиран от #18

    13:51 01.05.2026

  • 10 Само факти

    7 1 Отговор
    Обикновено на 1 май избухват горещи дебати за това как „Денят на труда“ е комунистически празник и дали има, или няма място в празничния ни календар. Този дебат, както и дебатът за 8 март, са съзнателно изкривявани и обвързвани със СССР и комунистическото наследство у нас. В действителност като 8-ми март, така и 1 май като Ден на труда няма нищо общо със СССР.
    Стремежът на комунистите у нас и по света да сложат знак за равенство между себе си и работниците е позорен опит, характерен за тази идеология, да се откраднат и употребят плодовете на чуждия труд и чуждата борба.
    Всичко започва на 1 май 1886 г. в САЩ, когато над 200 000 работници в цялата страна излизат на протест с искане за 8-часов работен ден. Протестите се разрастват и на 4 май на площад „Хеймаркет“ в Чикаго се стига до тежки сблъсъци между протестиращите работници и властите — т.нар. афера „Хеймаркет“.
    Когато през 1889 г. е свикан Вторият интернационал в Париж, представителите на социалдемократичните движения по света се договарят да обявят 1 май за световен ден на работническото движение в памет на голямата стачка в САЩ

    13:51 01.05.2026

  • 11 Сила

    9 3 Отговор
    Дано да има втори живот и всички БГ копейкаджии да се преродят във ватници и рубладжии ....

    13:52 01.05.2026

  • 12 Нахранили

    7 2 Отговор
    ли са ги поне или ще ги съдържат като коне на празна ясла ? Че те червените не са хич по даването , само вземат !

    13:57 01.05.2026

  • 13 Кирил

    7 3 Отговор
    Неграмотните хора от БКП/БСП знаят ли кога България празнува 1-ви май за първи път. Знаят ли, че руските фашисти на Сталин и немските националисти на Хитлер празнуват заедно 1-ви май. Знаят ли, че техните водачи, начело с Гошо тарабата насояват България да се присъедини към оста. И сега убиеца на котки, израснал като червен буржоа смята, че са трудни времена. Ами нали спечели комунистът и руски агент Крадев, продукт на БКП/БСП и масово комунетата го подкрепиха. Защо комунистите не казват никога нещата с истинските им имена.

    Коментиран от #16

    13:57 01.05.2026

  • 14 Хайде вече

    5 0 Отговор
    "Голямо" шествие, колкото да покажат,че са живи .

    14:02 01.05.2026

  • 15 ама бая от вас преизбирахте тиквите

    4 0 Отговор
    Работим, а сме бедни. Стига! Втори живот няма
    или спахме

    14:02 01.05.2026

  • 16 защото

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Кирил":

    искат да лапат пари без да работят както винаги

    14:03 01.05.2026

  • 17 Ще ги

    4 1 Отговор
    заведат ли за награда на 9.май в Москва на парад ? Все пак са партията на олигарсите !

    Коментиран от #27

    14:06 01.05.2026

  • 18 БОЦ - ко

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "БРАВО!":

    Благодаря.
    Просто римувани неща от действителния живот.
    Но чак пък "произведение на изкуството" - много далече от критерия за такова неща.

    Коментиран от #22, #31

    14:06 01.05.2026

  • 19 Ттт

    3 2 Отговор
    Тази партия трябваше да бъде забранена със закон преди повече от 30г. В редиците и още има хора участвали в репресии и политически убийства.

    14:06 01.05.2026

  • 20 30ти април

    0 1 Отговор
    На 1ви май 1776г. Адам Вайсхаупт създава ордена на Илюминатите. Идеологията им е била унищожението на религиите и унищожаването на семейството. Според Вайсхаупт хората трябвало да живеят на групи като стада и един старейшина да е на върха на всяка група, едновременно жрец и вожд. Жените да са общи, на цялата общност и да гледат децата общо, като в прайд. Човека не трябвало да вярва в Господ, а подобно на животните само да усещал, че там някъде има нещо. Хората трябвало да живеят не в градове, а в горите като полудиви примати, без цивилизация и удобства. Да са вегетарианци и да ядяли само корени и диворастящи плодове. Интересна подробност е, че на 30 април е сатанинският празник на вещиците. Събирали се на някаква свещена за тях планина и играели ритуални танци голи във възхвала на, знаете кого. Празненствата започвали на 30ти април вечерта и завършвали сутринта на 1ви май

    14:07 01.05.2026

  • 21 ТО И ТОВА ИМ

    2 0 Отговор
    Остана на БСП. Баби дядо и други със носталгия по хубавото при соца са там. НО НЕ ВИЖДАМ ЗАФЧУ ГУЦАНЧУ ДОБРЕВ ИИ ТАМ ЛИ СА. НАГУШКАХА СЕ И БЕГОМ ВЪВ ФРИЗЕРА ПЪЛЕН. ПОДЛОГИ.

    14:08 01.05.2026

  • 22 Уточнение

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "БОЦ - ко":

    И кича е вид изкуство.

    Коментиран от #24, #30

    14:09 01.05.2026

  • 23 Приятен ден!

    1 1 Отговор
    Това погребалното шествие ли е на Столетницата към Бунището на историята?

    14:09 01.05.2026

  • 24 А простотията

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Уточнение":

    по хора ходи !

    14:11 01.05.2026

  • 25 А БЕ КРУМЧО!

    0 1 Отговор
    А бе кумчо що не правихте чествания под такъв лозунг преди 30-40 годинки, когато заплатите ни бяха такива, че при вашия виденов 1996 г. Лекарите стачкуваха и исках 100 долара заплати?! Да не говорим, че участниците ти в червената разходка очевадно бяха в пенсионна възраст…

    14:12 01.05.2026

  • 26 Точен

    1 0 Отговор
    Точно пък Зарков да се бори за правата на работниците и бедните... Или фараончето Ивелин от Неофит Рилски... Или Йотовица, заклетата еврослужителка на ниска позиция...

    14:12 01.05.2026

  • 27 Кажи честно ... 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ще ги":

    Дочух, че ВСУ го е отложил парада.
    Ще има само пешаци, които на пребежки, оглеждайки се в небето ще прекосят Червения и ... толкова.

    Коментиран от #32

    14:13 01.05.2026

  • 28 Елит от са7анисти

    1 0 Отговор
    Днес е голям са7анински празник, затова празнуват. Празн0главците си мислят, че е празник на труда, ка6ал.исти.те друго честват.

    14:13 01.05.2026

  • 29 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Че и бай Зафиров там,не го биха

    14:15 01.05.2026

  • 30 БОЦ - ко

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Уточнение":

    И майка ти е жена, но на дали знае с колко. Демек е .... ва. А ти - урвенско чадо!

    14:17 01.05.2026

  • 31 всичко

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "БОЦ - ко":

    разкриващо истинската същност на комундетата е произведение на изкуството!

    14:17 01.05.2026

  • 32 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Кажи честно ... 🤣":

    Тази година ще бъдат без военна техника на парада им в Москва , за пръв път без танкове и ракети .

    14:19 01.05.2026

