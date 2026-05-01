Празнично шествие на БСП за Деня на труда

Традиционното за Деня на труда шествие митинг, организирано от БСП, се проведе в София, съобщи БНТ.
То бе под надслов "Работим, а сме бедни. Стига! Втори живот няма". Стартът му беше даден от езерото "Ариана" и стигна до лятната сцена в Борисовата градина. Събралите се настояваха за гарантирани и защитени трудови права и достойни заплати и пенсии.
Крум Зарков – председател на БСП: "Днешният ден е празник, но преди всичко дата, на която да си припомним за смисъла на политиката и за смисъла на живота…, защото човека не е средство за производство, защото това което създаваме го създаваме заедно и всички имаме право на достоен живот, който да добиваме с достоен труд, защото когато в едно общество не е труда – това, което води до достойнство, то се изражда, и за съжаление ние сме свидетели на подобни феномени в България от десетилетия."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 БОЦ - ко
Но, днес СОФИЯНЕЦ ми е портиер,
Синът му - инджинера - чисти двора,
А жена му - ми слугува с маниер..
Баща ми хванал планината,
На осми - късно вечерта,
На девети със другари непознати,
Окупирали властта...
И въпреки, че беше неграмотен,
Сдоби се с пост висок,
Естествено, че стана и имотен,
За нас - ЧЕРВЕНИТЕ , това не е порок !
Коментиран от #9
13:48 01.05.2026
8 Гост
13:51 01.05.2026
9 БРАВО!
До коментар #7 от "БОЦ - ко":ПРЕКРАСНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ НА ИЗКУСТВОТО!
Коментиран от #18
13:51 01.05.2026
10 Само факти
Стремежът на комунистите у нас и по света да сложат знак за равенство между себе си и работниците е позорен опит, характерен за тази идеология, да се откраднат и употребят плодовете на чуждия труд и чуждата борба.
Всичко започва на 1 май 1886 г. в САЩ, когато над 200 000 работници в цялата страна излизат на протест с искане за 8-часов работен ден. Протестите се разрастват и на 4 май на площад „Хеймаркет“ в Чикаго се стига до тежки сблъсъци между протестиращите работници и властите — т.нар. афера „Хеймаркет“.
Когато през 1889 г. е свикан Вторият интернационал в Париж, представителите на социалдемократичните движения по света се договарят да обявят 1 май за световен ден на работническото движение в памет на голямата стачка в САЩ
13:51 01.05.2026
13 Кирил
Коментиран от #16
13:57 01.05.2026
15 ама бая от вас преизбирахте тиквите
или спахме
14:02 01.05.2026
16 защото
До коментар #13 от "Кирил":искат да лапат пари без да работят както винаги
14:03 01.05.2026
17 Ще ги
Коментиран от #27
14:06 01.05.2026
18 БОЦ - ко
До коментар #9 от "БРАВО!":Благодаря.
Просто римувани неща от действителния живот.
Но чак пък "произведение на изкуството" - много далече от критерия за такова неща.
Коментиран от #22, #31
14:06 01.05.2026
22 Уточнение
До коментар #18 от "БОЦ - ко":И кича е вид изкуство.
Коментиран от #24, #30
14:09 01.05.2026
24 А простотията
До коментар #22 от "Уточнение":по хора ходи !
14:11 01.05.2026
27 Кажи честно ... 🤣
До коментар #17 от "Ще ги":Дочух, че ВСУ го е отложил парада.
Ще има само пешаци, които на пребежки, оглеждайки се в небето ще прекосят Червения и ... толкова.
Коментиран от #32
14:13 01.05.2026
30 БОЦ - ко
До коментар #22 от "Уточнение":И майка ти е жена, но на дали знае с колко. Демек е .... ва. А ти - урвенско чадо!
14:17 01.05.2026
31 всичко
До коментар #18 от "БОЦ - ко":разкриващо истинската същност на комундетата е произведение на изкуството!
14:17 01.05.2026
32 Така е
До коментар #27 от "Кажи честно ... 🤣":Тази година ще бъдат без военна техника на парада им в Москва , за пръв път без танкове и ракети .
14:19 01.05.2026