Коби Мейно подписа нов дългосрочен договор с Манчестър Юнайтед

30 Април, 2026 16:00 366 0

Ръководството на клуба и мениджърът Майкъл Карик не скриха задоволството си от постигнатото споразумение

Коби Мейно подписа нов дългосрочен договор с Манчестър Юнайтед
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед затвърди доверието си в един от най-ярките си таланти – Коби Мейно, като официално обяви, че 21-годишният полузащитник ще остане на „Олд Трафорд“ поне до лятото на 2031 година.

Мейно, който премина през всички възрастови групи на академията в Карингтън, вече може да се похвали с близо 100 участия за първия отбор на „червените дяволи“. След период на изпитания под ръководството на Рубен Аморим, младият халф намери ново вдъхновение и стабилност след назначаването на Майкъл Карик, превръщайки се в ключова фигура в средата на терена.

„Да нося екипа на Манчестър Юнайтед е сбъдната мечта. Този клуб е неразделна част от живота ми и на моето семейство. Още от дете усещах магията на Юнайтед и сега, когато съм част от първия отбор, изпитвам същата страст и амбиция, както в първия си ден тук“, сподели развълнуваният Мейно след подписването на новия контракт.

Договорът не само гарантира дългосрочното му присъствие в клуба, но и предвижда значително увеличение на възнаграждението му.

По този начин Манчестър Юнайтед слага край на всички слухове за евентуален трансфер, въпреки засиления интерес от европейски грандове като Наполи и Челси.


Подобни новини


