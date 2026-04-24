УЕФА наказа сериозно Джанлука Престиани за хомофобски обиди срещу Винисиус Жуниор

24 Април, 2026 19:46 519 2

Футболистът ще бъде и под двугодишен изпитателен срок

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

УЕФА наложи сурово наказание на младата звезда на Бенфика – Джанлука Престиани. Аржентинското крило ще пропусне общо шест срещи от европейските клубни турнири заради хомофобски обиди, отправени към Винисиус Жуниор по време на напрегнатия сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига през февруари.

Санкцията, която бе официално обявена от европейската футболна централа, включва три мача с незабавно действие и още три с условен характер. Освен това, Престиани ще бъде под двугодишен изпитателен срок, считано от датата на решението. Наказанието обхваща и реванша от плейофите срещу „белия балет“, което означава, че аржентинецът ще отсъства от още два ключови двубоя на своя тим.

Любопитен детайл е, че УЕФА е отправила официално искане към ФИФА санкцията да бъде разширена и на световно ниво. Ако това се случи, Престиани може да пропусне и мачове на националния отбор на Аржентина, за който дебютира през ноември и бе повикан от селекционера Лионел Скалони през март.

Португалският гранд Бенфика, който вече понесе финансова глоба заради расистки прояви от страна на свои привърженици по време на същия двубой, има право да обжалва решението в тридневен срок. Въпреки това, според източници от клуба, ръководството едва ли ще се възползва от тази възможност, за да избегне допълнително раздухване на скандала.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

