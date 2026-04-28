Флорентино Перес с ясен избор за нов треньор на Реал Мадрид

Реал Мадрид е на прага на нова ера, а президентът на клуба Флорентино Перес вече е набелязал своя фаворит за треньорския пост. Според авторитетното издание The Athletic, португалският стратег Жозе Моуриньо, който в момента ръководи Бенфика, е основният кандидат да поеме „белия балет“ от лятото.

Въпреки че Моуриньо има сериозни поддръжници сред ръководството, не липсват и скептици в клуба. Вътрешни източници разкриват, че част от управата на Реал не е единодушна относно евентуалното му завръщане. Въпреки това, последната дума ще има именно Перес, което значително увеличава шансовете на португалеца да се завърне на „Сантяго Бернабеу“.

Този път Перес е решен лично да поеме контрола върху избора на нов наставник, след като предишното назначение на Чаби Алонсо бе повлияно от генералния директор Анхел Санчес. Този ход обаче не оправда очакванията и сега президентът на мадридчани не иска да оставя нищо на случайността.

Жозе Моуриньо пое Бенфика през септември 2025 година, като договорът му с лисабонския гранд е валиден до края на юни 2027 година. Въпреки това, възможността да се завърне в Реал Мадрид – клуб, с който спечели титлата, Купата и Суперкупата на Испания между 2010 и 2013 година – изглежда изключително примамлива както за него, така и за „кралския клуб“.