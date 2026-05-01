Новини
България »
София »
200 полицаи работят незаконно като автоинструктори
200 полицаи работят незаконно като автоинструктори

1 Май, 2026 13:41

  • полицаи-
  • автоинструктори-
  • шофьорски курс

Сивият сектор в бранша достига 90 процента, а държавният контрол на практика липсва

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Близо 200 действащи полицаи у нас работят незаконно като инструктори на кандидат-шофьори в свободното си време, съобщават от предаването „Извън сценария“ по телевизия „Евроком“. Системната корупция в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ), фиктивните изпити и компрометираните технически прегледи са пряката причина за растящия брой на жертвите при катастрофи. Тези данни изнесоха бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов и председателят на Асоциацията за обучение на шофьорите Красимир Георгиев.

Двамата експерти разкриват мащабни злоупотреби при придобиването на шофьорски книжки. Според думите им, сивият сектор в бранша достига 90 процента, а държавният контрол на практика липсва.

Ангел Попов: „В момента в учебните коли има около 200 действащи полицаи. Работят като инструктори. Времето, което държавата им е дала за почивка, те го прекарват в работа“.

Специалистите категорично твърдят, че служителите на реда нямат законово право да извършват подобна дейност, но институциите си затварят очите. Зависимостите в системата стигат дотам, че собственици на измислени автошколи събират нерегламентирани такси между 5000 и 10 000 евро месечно, докато инструкторите използват личните си коли, като ги отдават фиктивно за 5 евро под наем.

Експертите критикуваха управлението на ресурсите в ДАИ, като посочиха, че чисто нови контролни автомобили с модерна техника събират прах в гаражите, докато инспекторите умишлено използват стари коли без камери за наблюдение. Гостите в студиото осветиха и злоупотреби при обществените поръчки, включващи фиктивно пререгистриране на стари автобуси от категория Евро 3 на Евро 5, за да отговарят на изискванията за търгове.

Според данните, продължава да процъфтява и така нареченият „шофьорски туризъм“, при който кандидати се извозват до по-малки градове за изпит пред предварително уговорени проверяващи. Като проблемни бяха посочени структурите на ДАИ в градове като Перник, Кюстендил, Враца и Монтана.

Липсата на адекватно обучение и продажбата на изпити водят до кървави последствия по пътищата. Само през месец април 32-ма души са загинали при катастрофи в страната. Трагичен пример от деня на излъчване на интервюто е тежък инцидент край Ботевград, при който петима души загубиха живота си. Катастрофата е станала около 07:30 часа сутринта, след като колата им навлязла в насрещното движение и се ударила челно в ТИР. Ударът се е оказал фатален за всички пътници в лекия автомобил.

Вместо отговорните длъжностни лица да понасят реални наказания за хаоса по пътищата, те често получават повишения в други държавни сектори, предупреждават експертите. Те подготвят подробен доклад с конкретни нарушения, който ще бъде връчен на новия министър на транспорта с настояване за незабавни реформи.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това е капка

    20 0 Отговор
    в морето от полицаи. Никой не иска да каже колко от тях работят като охрана на бандити и като пазачи на наркомулета...

    Коментиран от #6, #17

    13:44 01.05.2026

  • 2 Въпрос

    16 0 Отговор
    Има ли поне едно нещо в България, което да е законно?

    Коментиран от #23

    13:45 01.05.2026

  • 3 Малеееее

    12 3 Отговор
    Така е в държавата на Борисов и Пеевски. Кражби, корупция, далавери и неработеща държавна администрация. Румен Радев да почва двамата Дебели още от утре, защото ако те са на свобода, управлението му ще бъде провалено.

    Коментиран от #20

    13:46 01.05.2026

  • 4 Гест

    10 0 Отговор
    Слагат паркет, ремонт на покриви, пекат ракия и т.н.

    13:47 01.05.2026

  • 5 Ден на незаконния труд

    6 0 Отговор
    Те и като видеооператори "работят незаконно", и като троладжии.

    13:48 01.05.2026

  • 6 Прав си!

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Това е капка":

    Държавата, в това число и силовите структури, работят не в полза на тези които им осигуряват заплатите, а в полза на пеевско-герберската мафия.

    13:48 01.05.2026

  • 7 Сила

    5 1 Отговор
    Прочетох " авиоинструктори" и си помислих , че вече трябва да ходя пеша до Лондон .....

    Коментиран от #8

    13:49 01.05.2026

  • 8 Ако не е тайна

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    И какво ще дириш в Лондонград ?

    Коментиран от #9, #10

    13:52 01.05.2026

  • 9 Сила

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ако не е тайна":

    Канен съм на прием в елисейския дворец!

    Коментиран от #13, #14

    13:54 01.05.2026

  • 10 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ако не е тайна":

    Нищо , просто посочих примерна дестинация.... по далечна !

    13:56 01.05.2026

  • 11 Ми то резултата е налице

    6 0 Отговор
    Стотици дори хиляди хора загубиха живота и здравето си заради всичко това и изобщо заради липсата на контрол и дисциплина. Те тоест мевере се превърнаха на държава в държавата. Това е ужасно престъпление.

    13:56 01.05.2026

  • 12 Авеее

    3 0 Отговор
    Сега ли се казва?! Тези действащи полицаи у нас,работещи незаконно ,като инструктори на кандидат-шофьори в свободното си време НЕ ДЕЙСТВАТ ОТ ВЧЕРА. Те получават пари и част от тях превеждат на шефовете си,които са ги одобрили за инструктори в неработно време.

    13:57 01.05.2026

  • 13 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Ти конкретно по далече от Кооперативния в Люлин не си стигал ....и не ползвай чужд ник !!!

    13:58 01.05.2026

  • 14 Баце

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Сила":

    Той е във Франция май.

    13:59 01.05.2026

  • 15 Студопор

    1 0 Отговор
    И какво правим, сега?

    13:59 01.05.2026

  • 16 зелен петел

    2 0 Отговор
    Добре е,че не работят,като авиоинструктори!

    14:00 01.05.2026

  • 17 В същото време си имат техни биячи

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това е капка":

    Които ги пазят от народната любов. Взаимно се пазят от възмездие на делата им които са ужасни несправедливости меко казано.

    14:00 01.05.2026

  • 18 Българин

    2 0 Отговор
    въпросът с прегледите както говори бившия министър е пунта мара, защото нито една катастрофа при леки автомобили няма поради техническа неизправност.

    Пълен отличник при изпит за книжка се размазва, защото като голяма част от младежите са почитатели на високите скорости, и не си дават сметка, че не са безсмъртни като летят като на ефки.

    Останалото, което говориха е напълно вярно

    14:05 01.05.2026

  • 19 м-р

    5 0 Отговор
    И още 5-6 000 на заплата пенсия и ТЕЛК-ове така е в БГ

    14:05 01.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 То затова стават убийства на пешеходци

    2 0 Отговор
    Продават ш.книжки
    Безотговорни хора
    Масово печелят от малцинствата като такси на частни коли от прелеза към з.парк
    Никой не ги ограничава
    Ядат дюнер денонощно заедно
    Бизнес ширпотреба
    Няма контрол

    14:13 01.05.2026

  • 22 Виж сега,

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "от Народа":

    Пеевски специално, трябва в затвора да му дадат права лопата и мотика да копае лехите. Време да разбере как се живее без кражби от народа.

    14:15 01.05.2026

  • 23 Така го нагласиха

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Въпрос":

    досега властимеющите
    Събарят паметници
    Рушат души и човеци
    И пак се набутаха в парламента за имунитет
    Върли човекоубийци на нацията

    14:15 01.05.2026

  • 24 Гост

    0 0 Отговор
    "Времето, което държавата им е дала за почивка, те го прекарват в работа“. - защото времето, което държавата им е дала за работа, те го прекарват в почивка. В добрия случай. В лошия - за извършване на престъпления и/или прикриването на такива.

    14:19 01.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове