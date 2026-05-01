200 полицаи работят незаконно като автоинструктори

Близо 200 действащи полицаи у нас работят незаконно като инструктори на кандидат-шофьори в свободното си време, съобщават от предаването „Извън сценария“ по телевизия „Евроком“. Системната корупция в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ), фиктивните изпити и компрометираните технически прегледи са пряката причина за растящия брой на жертвите при катастрофи. Тези данни изнесоха бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов и председателят на Асоциацията за обучение на шофьорите Красимир Георгиев.

Двамата експерти разкриват мащабни злоупотреби при придобиването на шофьорски книжки. Според думите им, сивият сектор в бранша достига 90 процента, а държавният контрол на практика липсва.

Ангел Попов: „В момента в учебните коли има около 200 действащи полицаи. Работят като инструктори. Времето, което държавата им е дала за почивка, те го прекарват в работа“.

Специалистите категорично твърдят, че служителите на реда нямат законово право да извършват подобна дейност, но институциите си затварят очите. Зависимостите в системата стигат дотам, че собственици на измислени автошколи събират нерегламентирани такси между 5000 и 10 000 евро месечно, докато инструкторите използват личните си коли, като ги отдават фиктивно за 5 евро под наем.

Експертите критикуваха управлението на ресурсите в ДАИ, като посочиха, че чисто нови контролни автомобили с модерна техника събират прах в гаражите, докато инспекторите умишлено използват стари коли без камери за наблюдение. Гостите в студиото осветиха и злоупотреби при обществените поръчки, включващи фиктивно пререгистриране на стари автобуси от категория Евро 3 на Евро 5, за да отговарят на изискванията за търгове.

Според данните, продължава да процъфтява и така нареченият „шофьорски туризъм“, при който кандидати се извозват до по-малки градове за изпит пред предварително уговорени проверяващи. Като проблемни бяха посочени структурите на ДАИ в градове като Перник, Кюстендил, Враца и Монтана.

Липсата на адекватно обучение и продажбата на изпити водят до кървави последствия по пътищата. Само през месец април 32-ма души са загинали при катастрофи в страната. Трагичен пример от деня на излъчване на интервюто е тежък инцидент край Ботевград, при който петима души загубиха живота си. Катастрофата е станала около 07:30 часа сутринта, след като колата им навлязла в насрещното движение и се ударила челно в ТИР. Ударът се е оказал фатален за всички пътници в лекия автомобил.

Вместо отговорните длъжностни лица да понасят реални наказания за хаоса по пътищата, те често получават повишения в други държавни сектори, предупреждават експертите. Те подготвят подробен доклад с конкретни нарушения, който ще бъде връчен на новия министър на транспорта с настояване за незабавни реформи.