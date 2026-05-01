200 полицаи работят незаконно като автоинструктори

Близо 200 действащи полицаи у нас работят незаконно като инструктори на кандидат-шофьори в свободното си време, съобщават от предаването „Извън сценария“ по телевизия „Евроком“. Системната корупция в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ДАИ), фиктивните изпити и компрометираните технически прегледи са пряката причина за растящия брой на жертвите при катастрофи. Тези данни изнесоха бившият заместник-министър на транспорта Ангел Попов и председателят на Асоциацията за обучение на шофьорите Красимир Георгиев.
Двамата експерти разкриват мащабни злоупотреби при придобиването на шофьорски книжки. Според думите им, сивият сектор в бранша достига 90 процента, а държавният контрол на практика липсва.
Ангел Попов: „В момента в учебните коли има около 200 действащи полицаи. Работят като инструктори. Времето, което държавата им е дала за почивка, те го прекарват в работа“.
Специалистите категорично твърдят, че служителите на реда нямат законово право да извършват подобна дейност, но институциите си затварят очите. Зависимостите в системата стигат дотам, че собственици на измислени автошколи събират нерегламентирани такси между 5000 и 10 000 евро месечно, докато инструкторите използват личните си коли, като ги отдават фиктивно за 5 евро под наем.
Експертите критикуваха управлението на ресурсите в ДАИ, като посочиха, че чисто нови контролни автомобили с модерна техника събират прах в гаражите, докато инспекторите умишлено използват стари коли без камери за наблюдение. Гостите в студиото осветиха и злоупотреби при обществените поръчки, включващи фиктивно пререгистриране на стари автобуси от категория Евро 3 на Евро 5, за да отговарят на изискванията за търгове.
Според данните, продължава да процъфтява и така нареченият „шофьорски туризъм“, при който кандидати се извозват до по-малки градове за изпит пред предварително уговорени проверяващи. Като проблемни бяха посочени структурите на ДАИ в градове като Перник, Кюстендил, Враца и Монтана.
Липсата на адекватно обучение и продажбата на изпити водят до кървави последствия по пътищата. Само през месец април 32-ма души са загинали при катастрофи в страната. Трагичен пример от деня на излъчване на интервюто е тежък инцидент край Ботевград, при който петима души загубиха живота си. Катастрофата е станала около 07:30 часа сутринта, след като колата им навлязла в насрещното движение и се ударила челно в ТИР. Ударът се е оказал фатален за всички пътници в лекия автомобил.
Вместо отговорните длъжностни лица да понасят реални наказания за хаоса по пътищата, те често получават повишения в други държавни сектори, предупреждават експертите. Те подготвят подробен доклад с конкретни нарушения, който ще бъде връчен на новия министър на транспорта с настояване за незабавни реформи.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
6 Прав си!
До коментар #1 от "Това е капка":Държавата, в това число и силовите структури, работят не в полза на тези които им осигуряват заплатите, а в полза на пеевско-герберската мафия.
До коментар #7 от "Сила":И какво ще дириш в Лондонград ?
До коментар #8 от "Ако не е тайна":Канен съм на прием в елисейския дворец!
До коментар #8 от "Ако не е тайна":Нищо , просто посочих примерна дестинация.... по далечна !
До коментар #9 от "Сила":Ти конкретно по далече от Кооперативния в Люлин не си стигал ....и не ползвай чужд ник !!!
До коментар #9 от "Сила":Той е във Франция май.
17 В същото време си имат техни биячи
До коментар #1 от "Това е капка":Които ги пазят от народната любов. Взаимно се пазят от възмездие на делата им които са ужасни несправедливости меко казано.
18 Българин
Пълен отличник при изпит за книжка се размазва, защото като голяма част от младежите са почитатели на високите скорости, и не си дават сметка, че не са безсмъртни като летят като на ефки.
Останалото, което говориха е напълно вярно
21 То затова стават убийства на пешеходци
Безотговорни хора
Масово печелят от малцинствата като такси на частни коли от прелеза към з.парк
Никой не ги ограничава
Ядат дюнер денонощно заедно
Бизнес ширпотреба
Няма контрол
До коментар #20 от "от Народа":Пеевски специално, трябва в затвора да му дадат права лопата и мотика да копае лехите. Време да разбере как се живее без кражби от народа.
23 Така го нагласиха
До коментар #2 от "Въпрос":досега властимеющите
Събарят паметници
Рушат души и човеци
И пак се набутаха в парламента за имунитет
Върли човекоубийци на нацията
