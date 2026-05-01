Майкъл Карик – водещият кандидат за мениджърския пост на Манчестър Юнайтед през следващия сезон

1 Май, 2026 11:16 502 0

Клубното ръководство не изключва и други варианти

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед изглежда е на път да заложи на познато лице за мениджърската позиция през идната кампания. Според авторитетното издание The Times, именно настоящият наставник на "червените дяволи" – Майкъл Карик – се очертава като основен фаворит за поста и през следващия сезон.

Ръководството на английския гранд е силно впечатлено от работата на Карик, който пое юздите на отбора през януари 2026 година. Под негово ръководство Манчестър Юнайтед демонстрира стабилност и амбиция – в 16 изиграни срещи до момента, тимът е постигнал 11 победи, 3 равенства и само 2 поражения. Този солиден актив изкачи "червените дяволи" до третата позиция във Висшата лига след 34 изиграни кръга.

Въпреки че Карик е водещият избор, клубното ръководство не изключва и други варианти. Сред обсъжданите имена е испанският специалист Андони Ираола, който в края на сезона ще напусне мениджърския пост на Борнемут.

Въпреки това, според източници, именно Карик се радва на най-голямо доверие заради впечатляващите резултати и позитивната промяна в играта на отбора.

Очаква се в близките седмици да стане ясно кой ще застане начело на Манчестър Юнайтед за новия сезон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

