Майкъл Карик – водещият кандидат за мениджърския пост на Манчестър Юнайтед през следващия сезон

Манчестър Юнайтед изглежда е на път да заложи на познато лице за мениджърската позиция през идната кампания. Според авторитетното издание The Times, именно настоящият наставник на "червените дяволи" – Майкъл Карик – се очертава като основен фаворит за поста и през следващия сезон.

Ръководството на английския гранд е силно впечатлено от работата на Карик, който пое юздите на отбора през януари 2026 година. Под негово ръководство Манчестър Юнайтед демонстрира стабилност и амбиция – в 16 изиграни срещи до момента, тимът е постигнал 11 победи, 3 равенства и само 2 поражения. Този солиден актив изкачи "червените дяволи" до третата позиция във Висшата лига след 34 изиграни кръга.

Въпреки че Карик е водещият избор, клубното ръководство не изключва и други варианти. Сред обсъжданите имена е испанският специалист Андони Ираола, който в края на сезона ще напусне мениджърския пост на Борнемут.

Въпреки това, според източници, именно Карик се радва на най-голямо доверие заради впечатляващите резултати и позитивната промяна в играта на отбора.

Очаква се в близките седмици да стане ясно кой ще застане начело на Манчестър Юнайтед за новия сезон.