Късен успех за Ботев Пловдив в София срещу Славия

Късен успех за Ботев Пловдив в София срещу Славия

20 Март, 2026 20:00 662 10

Франклин Маскоте отбеляза решаващия гол

Късен успех за Ботев Пловдив в София срещу Славия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров

Славия загуби с 0:1 от гостуващия Ботев (Пловдив) в среща от 27-ия кръг на Първа лига.

В 23-ата минута "канарчетата" бяха на косъм от откриване на резултата – Тодор Неделев изпълни прецизен свободен удар, намерил главата на Антоан Конте, който прати топката в мрежата. Радостта на пловдивчани обаче бе краткотрайна, тъй като попадението бе отменено поради засада.

Малко по-късно, в 27-ата минута, Илиян Стефанов от домакините опита да изненада Даниел Наумов с далечен шут, но стражът на Ботев реагира блестящо и изби в ъглов удар.

В края на първата част Емил Стоев се озова очи в очи с вратаря на "жълто-черните", но ударът му не затрудни Наумов.

Когато изглеждаше, че двубоят ще завърши без голове, дойде драматичният 88-ми миг. Константинос Балоянис отправи мощен изстрел от дистанция, който принуди Леви Нтумба да се намеси. Вратарят на "белите" успя само да избие топката, а Франклин Маскоте дебнеше на точното място и с глава реализира победното попадение за Ботев.

С този ценен успех пловдивчани се изкачиха на 11-ата позиция с актив от 33 точки, докато Славия остава на седмо място с 35 пункта.

Първа лига - 27 кръг:

Спартак Варна - Лудогорец Разград 1:5
Славия - Ботев Пловдив 0:1

21 март - събота, 12:30
Септември София - Арда Кърджали

21 март - събота, 15:00
ЦСКА 1948 - Локомотив София

21 март - събота, 17:30
Левски - Черно море Варна

22 март - неделя, 12:30
Монтана - Берое Стара Загора

22 март - неделя, 15:00
ЦСКА - Добруджа Добрич

22 март - неделя, 17:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в Банишора

    8 0 Отговор
    Бензинджията пак е продал мача.Тотален.... ъпник....Мястото му е на бул.Столетов 21

    20:07 20.03.2026

  • 2 славист

    6 0 Отговор
    Докога ще търпим този "президент" ? ДОКОГА?

    20:08 20.03.2026

  • 3 Алъш-вериш

    8 0 Отговор
    Продажници.

    20:11 20.03.2026

  • 4 Пореден срам

    6 0 Отговор
    Дебелия пак е на кяр.

    20:14 20.03.2026

  • 5 Жълта мотика

    3 6 Отговор
    Толко си можете, бе. Какво мрънкате. Чакате мачовете с бизоните, да се легитимирате и да захлебите!

    Коментиран от #6

    20:43 20.03.2026

  • 6 Контрамайнев

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Жълта мотика":

    Дадохме ви мача, но вие не заслужавате.Спасявали сме ви многго пъти.

    20:53 20.03.2026

  • 7 Венци белия балет

    0 5 Отговор
    Така е при Славия.Ако имаш уговорка няма проблем ако нямаш , те бият като куче.

    21:02 20.03.2026

  • 8 Кръводарител

    1 2 Отговор
    Пак кръводарители. Спасяват жълтите.

    21:06 20.03.2026

  • 9 Новичок

    0 0 Отговор
    "Дойде драматичният 88-ми миг"
    Ха ,Пулицър за автора...

    21:18 20.03.2026

  • 10 Чико

    1 1 Отговор
    Всички шопета са ни абонати, особено Слабия.Те си занят защо.

    21:19 20.03.2026

