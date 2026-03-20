Късен успех за Ботев Пловдив в София срещу Славия

Славия загуби с 0:1 от гостуващия Ботев (Пловдив) в среща от 27-ия кръг на Първа лига.
В 23-ата минута "канарчетата" бяха на косъм от откриване на резултата – Тодор Неделев изпълни прецизен свободен удар, намерил главата на Антоан Конте, който прати топката в мрежата. Радостта на пловдивчани обаче бе краткотрайна, тъй като попадението бе отменено поради засада.
Малко по-късно, в 27-ата минута, Илиян Стефанов от домакините опита да изненада Даниел Наумов с далечен шут, но стражът на Ботев реагира блестящо и изби в ъглов удар.
В края на първата част Емил Стоев се озова очи в очи с вратаря на "жълто-черните", но ударът му не затрудни Наумов.
Когато изглеждаше, че двубоят ще завърши без голове, дойде драматичният 88-ми миг. Константинос Балоянис отправи мощен изстрел от дистанция, който принуди Леви Нтумба да се намеси. Вратарят на "белите" успя само да избие топката, а Франклин Маскоте дебнеше на точното място и с глава реализира победното попадение за Ботев.
С този ценен успех пловдивчани се изкачиха на 11-ата позиция с актив от 33 точки, докато Славия остава на седмо място с 35 пункта.
Първа лига - 27 кръг:
Спартак Варна - Лудогорец Разград 1:5
Славия - Ботев Пловдив 0:1
21 март - събота, 12:30
Септември София - Арда Кърджали
21 март - събота, 15:00
ЦСКА 1948 - Локомотив София
21 март - събота, 17:30
Левски - Черно море Варна
22 март - неделя, 12:30
Монтана - Берое Стара Загора
22 март - неделя, 15:00
ЦСКА - Добруджа Добрич
22 март - неделя, 17:30
Ботев Враца - Локомотив Пловдив
5 Жълта мотика
Коментиран от #6
20:43 20.03.2026
6 Контрамайнев
До коментар #5 от "Жълта мотика":Дадохме ви мача, но вие не заслужавате.Спасявали сме ви многго пъти.
20:53 20.03.2026
9 Новичок
Ха ,Пулицър за автора...
21:18 20.03.2026
