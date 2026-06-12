Пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, а другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Това казаха за БТА от "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания.

След преминаване през детска противошокова зала едното дете е настанено в детска реанимация.

Сигнал за инцидента бе подаден 13,51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки.

Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".