Новини
България »
Пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

12 Юни, 2026 21:43 1 154 20

  • детска реанимация-
  • черепно-мозъчна травма-
  • инцидент-
  • тротинетка

То се намира в реанимацията на „Пирогов“

Пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, а другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Това казаха за БТА от "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания.

След преминаване през детска противошокова зала едното дете е настанено в детска реанимация.

Сигнал за инцидента бе подаден 13,51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки.

Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 3 Отговор
    КАТ естествено не контролира този вид МПС,
    умишлено наречени ИПС❗

    Коментиран от #8, #19

    21:47 12.06.2026

  • 2 За тези тротинетки трябва СУМПС

    16 2 Отговор
    Защото са електрически МПСта и трябват каски и наколенки и да се движат по пътното платно а не по тротоарите
    МВР трябва да ги регистрира както регистрира мотопеди скутери и мотоциклети

    Коментиран от #5

    21:53 12.06.2026

  • 3 Някой

    7 11 Отговор
    Значи четиримата мъртви и двадесетте ранени са нищо пред пострадалото със тротинетка дете. Щом някой падне от тротинетка вой до небесата. Тротинетката е виновна и за написаното във началото нали? Нещастно племе.

    Коментиран от #12

    21:53 12.06.2026

  • 4 демократ

    12 0 Отговор
    Че кой нормален би се качил на това малки колелца няма окачване а издържа льо хман на пръчка с широчина 4см че и развива поне едно 60-70км/ч

    21:56 12.06.2026

  • 5 Ами

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "За тези тротинетки трябва СУМПС":

    Тези със колите като са имали СУМПС защо убиха 4 души? - Возилата да не ги управлява СУМПС. Навъдиха се "умни и красиви" нещастници дето мислят че всичко им е позволено. Да не си от тях.

    Коментиран от #11, #13, #17

    21:57 12.06.2026

  • 6 А да питам

    8 1 Отговор
    Абе аз на село като съм падал от колелото доста пъти, защо никой не го отрази. Е и одеве един малко пийнал щеше да го згази кола, пак не се пише. Защо ли.

    22:00 12.06.2026

  • 7 мнение

    6 2 Отговор
    Донорството е полезно за обществото.
    Стига дареното да не отиде при друг неподходящ приемник

    22:00 12.06.2026

  • 8 Коментар до 1

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Кой полицай ще иска да се занимава

    Да му мине смяната.

    Я виж Бубето
    как се оказа че никой не е видял какво е станало там
    кой дал - кой зел

    22:02 12.06.2026

  • 9 Тежка черепна

    12 0 Отговор
    травма е правилно да се каже, щот за да се качиш на тротинетка трябва да нямаш мозък...

    22:04 12.06.2026

  • 10 хаха

    1 1 Отговор
    ХАХАХА!

    22:04 12.06.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    На теб ЛОБОТОМИЯТА лекар без диплома ли ти я прави🤔❓

    22:07 12.06.2026

  • 12 та как беше казал Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Смъртта на един човек е трагедия
    Смъртта на много хора е статистика

    22:07 12.06.2026

  • 13 коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    а тук специялно

    БГ държавата трябва да им проведе контролен изпит за шофьор

    но на чешки език

    и тогава да се сезира ЕС - че чехите раздават книжки

    22:10 12.06.2026

  • 14 Циник

    2 0 Отговор
    Дано се оправят децата. А след това: в къщи по един здрав бой и цяло лято само домашни да пишат, да им дойде акъла.

    22:10 12.06.2026

  • 15 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Всички деца с тротинетки родителите им убийци в затвора!

    22:11 12.06.2026

  • 16 Студопор

    6 0 Отговор
    Естествен подбор. Пак да се качат да карат!! Само добре, че не са пребили някой минувач.

    22:11 12.06.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Точно такива "умни и красиви нещастници дето мислят че всичко им е позволено" карат с колела и скутери по тротоарите и пешеходните зони, карат в насрещното, карат със скорост при която водачите на автомобили ще отнесат яка глоба, карат без светлини в тъмната част на денонощието, карат през пешеХОДНИ пътеки, преминават на червен светофар.....
    има и още , ама това стига ❗

    22:13 12.06.2026

  • 18 ДА?а.а.а.а.а.а

    5 0 Отговор
    Тези тротинетки трябва да бъдат забранени!!!

    22:21 12.06.2026

  • 19 Дядо ви

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Някой може ли да обясни защо всички участници в пътното движение трябва да са достигнали определена възраст, да са придобили и защитили задължителен минимум от знания и да имат задължителна защита, а на тези тротинеткаджии се разрешава не само да правят змейки между колите с над 60 км/ч но и да карат по пешеходни пътеки, паркове и навсякъде със скорост гарантираща сериозни травми и дори фатални последствия? Това трябва незабавно да се забрани. Незабавно.

    22:25 12.06.2026

  • 20 Да попитам:

    2 0 Отговор
    Докога деца ще се изтрепват с тези тротинетки,родителите ѝм къде са??? Добре,че не са помели невинни хора! Дано се оправят пострадалите и повече да не припарват до тротинетка,а да дават акъл и на други като тях!!!

    22:29 12.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове