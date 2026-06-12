Пострадало дете в инцидент с тротинетка е с тежка черепно-мозъчна травма

Едното от пострадалите в инцидент с тротинетка деца в столичния квартал "Бояна" е с тежка черепно-мозъчна травма, а другото - със счупена ключица и множество охлузни наранявания. Това казаха за БТА от "Пирогов", където децата бяха транспортирани. На пострадалите са извършени подробни прегледи и изследвания.
След преминаване през детска противошокова зала едното дете е настанено в детска реанимация.
Сигнал за инцидента бе подаден 13,51 часа. Веднага на място бяха изпратени две линейки.
Децата са се возили на една тротинетка. Паднали са след засилване по велоалеята в посока квартал "Бояна".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
умишлено наречени ИПС❗
Коментиран от #8, #19
21:47 12.06.2026
2 За тези тротинетки трябва СУМПС
МВР трябва да ги регистрира както регистрира мотопеди скутери и мотоциклети
Коментиран от #5
21:53 12.06.2026
3 Някой
Коментиран от #12
21:53 12.06.2026
4 демократ
21:56 12.06.2026
5 Ами
До коментар #2 от "За тези тротинетки трябва СУМПС":Тези със колите като са имали СУМПС защо убиха 4 души? - Возилата да не ги управлява СУМПС. Навъдиха се "умни и красиви" нещастници дето мислят че всичко им е позволено. Да не си от тях.
Коментиран от #11, #13, #17
21:57 12.06.2026
6 А да питам
22:00 12.06.2026
7 мнение
Стига дареното да не отиде при друг неподходящ приемник
22:00 12.06.2026
8 Коментар до 1
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Кой полицай ще иска да се занимава
Да му мине смяната.
Я виж Бубето
как се оказа че никой не е видял какво е станало там
кой дал - кой зел
22:02 12.06.2026
9 Тежка черепна
22:04 12.06.2026
10 хаха
22:04 12.06.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Ами":На теб ЛОБОТОМИЯТА лекар без диплома ли ти я прави🤔❓
22:07 12.06.2026
12 та как беше казал Сталин
До коментар #3 от "Някой":Смъртта на един човек е трагедия
Смъртта на много хора е статистика
22:07 12.06.2026
13 коментар
До коментар #5 от "Ами":а тук специялно
БГ държавата трябва да им проведе контролен изпит за шофьор
но на чешки език
и тогава да се сезира ЕС - че чехите раздават книжки
22:10 12.06.2026
14 Циник
22:10 12.06.2026
15 Исторически парк
22:11 12.06.2026
16 Студопор
22:11 12.06.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #5 от "Ами":Точно такива "умни и красиви нещастници дето мислят че всичко им е позволено" карат с колела и скутери по тротоарите и пешеходните зони, карат в насрещното, карат със скорост при която водачите на автомобили ще отнесат яка глоба, карат без светлини в тъмната част на денонощието, карат през пешеХОДНИ пътеки, преминават на червен светофар.....
има и още , ама това стига ❗
22:13 12.06.2026
18 ДА?а.а.а.а.а.а
22:21 12.06.2026
19 Дядо ви
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Някой може ли да обясни защо всички участници в пътното движение трябва да са достигнали определена възраст, да са придобили и защитили задължителен минимум от знания и да имат задължителна защита, а на тези тротинеткаджии се разрешава не само да правят змейки между колите с над 60 км/ч но и да карат по пешеходни пътеки, паркове и навсякъде със скорост гарантираща сериозни травми и дори фатални последствия? Това трябва незабавно да се забрани. Незабавно.
22:25 12.06.2026
20 Да попитам:
22:29 12.06.2026