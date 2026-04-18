Бразилската баскетболна легенда Оскар Шмид почина на 68 години

18 Април, 2026 11:40

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бразилската баскетболна легенда Оскар Шмид почина на 68-годишна възраст, съобщиха световните агенции, позовавайки се на изявление на семейството, предаде БТА.

„С дълбоко съжаление съобщаваме за кончината на Оскар Шмид, едно от най-великите имена в историята на световния баскетбол и фигура с огромно човешко и спортно значение. Повече от 15 години Оскар се изправяше пред битката си срещу мозъчния тумор със смелост, достойнство и устойчивост, оставайки пример за решителност, щедрост и любов към живота“, се казва в изявлението.

През 2011 г. Шмид беше диагностициран с рак на мозъка. Претърпя операция, но болестта продължи. През 2022 г. той заяви, че е спрял химиотерапевтичното лечение по свой избор. По-късно той изясни ситуацията и каза, че е излекуван.

Шмид, наричан Мао Санта (Светата ръка), имаше блестяща кариера и беше сред основните фигури, отговорни за популяризирането на баскетбола в Бразилия.

Той участва в пет летни олимпийски игри, но никога не печели медал. Най-голямото му постижение с националния отбор на Бразилия е бронзът на Световното първенство през 1978 г.

Списъкът с индивидуални постижения на Шмид обаче е дълъг. Той е обявен за един от 50-те най-велики играчи в света от международната федерация по баскетбол (ФИБА) през 1991 г. През 1997 г. получава Олимпийския орден, най-високото отличие на олимпийското движение.

Той е смятан за най-резултатен играч в историята на баскетбола с 49 973 отбелязани точки в кариерата, докато ЛеБрон Джеймс не счупи този рекорд през 2024 г.
Шмид е и най-резултатният играч в баскетбола в историята на летните олимпийски игри (1093 точки) и единственият играч, отбелязал повече от 1000 точки на игрите.


