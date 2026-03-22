Тотнъм не може да се събуди от кошмара: изпадането не е мираж

Тимът на Астън Вила победи Уест Хям с 2:0 у дома в мач от английската Висша лига. Джон Макгин откри за отбора от Бирмингам в 15-ата минута, Оли Уоткинс направи 2:0 след час и малко игра. Успехът помогна на Астън Вила да се утвърди на четвъртото място в класирането, като вече има пет точки преднина пред Ливърпул, който вчера загуби от Брайтън. Уест Хям е на 18-о място, предаде БТА.

Тотнъм продължава да си играе с огъня, като загуби от Нотингам Форест с 0:3 в домакинството си. Игор Жезус даде аванс на гостите в самия край на първата част. Морган Гибс-Уайт направи 2:0 за Форест в 62-рата минута. В 87-ата минута нигериецът Тайво Авонии направи 3:0. Контузия в тима на Тотнъм получи нападателят Матис Тел, който бе сменен принудително. Отлорът от северен Лондон е на 17-а позиция, само с точка повече от 18-ия Уест Хям и зоната на изпадащите. Нотингам изскочи на 16-о място, като изпревари именно "шпорите".

По-рано днес Нюкасъл загуби с 1:2 от Съндърланд у дома в регионалното дерби от 31-ия кръг на Висшата лига.

Крилото на Нюкасъл Антъни Гордън откри резултата в 10-ата минута, но черните котки" осъществиха обрат през втората част. Гостите изравниха благодарение на гол на Шемсдин Талби в 57-ата минута, а Брайън Броби подпечата победата за Съндърланд с попадение в 90-ата минута.

Нюкасъл има 42 точки и заема 12-то място в класирането на Висшата лига. Съндърланд събра 43 точки и се изкачи на 11-то място в класирането.