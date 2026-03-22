Илия Груев не игра за Лийдс при равенство срещу Брентфорд

22 Март, 2026 09:53 499 2

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският национал Илия Груев не игра за Лийдс при равенството 0:0 срещу гостуващия Брентфорд в мач от 31-вия кръг на футболното първенство на Англия, предаде БТА.

Двата отбора не показаха достатъчно атакуващ футбол и логично попадения не бяха отбелязани.

Лийдс няма победа във Висшата лига вече в шест поредни срещи. Тимът на Даниел Фарке е 15-и в класирането, на 4 точки над зоната на изпадащите. Брентфорд пък може да съжалява, защото при успех щеше да увеличи шансовете си за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Брентфорд, който е седми с 46 точки, пропиля възможността да се доближи на точка до петия Ливърпул и да се изравни с шестия Челси.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Те тва е. Не играеш, ма зимаш кинти. Се едно кат да си депутат.

    09:56 22.03.2026

  • 2 МисиркоФ

    1 0 Отговор
    що не игра нашия, няма ли журналисти ???

    10:21 22.03.2026

