Илия Груев не игра за Лийдс при равенство срещу Брентфорд

Българският национал Илия Груев не игра за Лийдс при равенството 0:0 срещу гостуващия Брентфорд в мач от 31-вия кръг на футболното първенство на Англия, предаде БТА.

Двата отбора не показаха достатъчно атакуващ футбол и логично попадения не бяха отбелязани.

Лийдс няма победа във Висшата лига вече в шест поредни срещи. Тимът на Даниел Фарке е 15-и в класирането, на 4 точки над зоната на изпадащите. Брентфорд пък може да съжалява, защото при успех щеше да увеличи шансовете си за участие в европейските клубни турнири през следващия сезон.

Брентфорд, който е седми с 46 точки, пропиля възможността да се доближи на точка до петия Ливърпул и да се изравни с шестия Челси.