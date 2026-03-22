Интер не успя да бие Фиорентина, преднината на върха е шест точки

Интер записа четвърти пореден мач без победа във всички турнири, след като завърши 1:1 при гостуването си на Фиорентина. "Нерадзурите" започнаха блестящо двубой и поведоха след 39 секунди, когато Франческо Пио Еспозито откри резултата. Тимът на Кристиан Киву не се възползва от силните си минути през първото полувреме и бяха наказани след почивката. "Виолетовите" изравниха в 77-ата минута след попадение на Шер Ндур, предаде Sportal.bg.

След този резултат Интер продължава да е на върха, но авансът му започва да намалява. Милан изостава с шест точки, а Наполи със седем. Фиорентина е на три точки от зоната на изпадащите.

Срещата започна по възможно най-добрия начин за "нерадзурите". Центриране на Барела отдясно прати топката на главата на Еспозито, който с хубав удар я прати в мрежата. Началните минути предложиха вихрено темпо и още положения пред двете врати. Гостите можеха да удвоят аванса си в четвъртата минута. Тюрам проби отляво и след хаотичен опит за изчистване на Госенс топката отиде при Еспозито, а неговият удар с глава бе спасен от Де Хеа.

Фиорентина можеше да изравни в шестата минута. Мойс Кийн направи голям пропуск, след като получи топката от Госенс пред вратата. Единствената добра новина за нападателя бе, че бе вдигната засада. Секунди по-късно Барела прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено поради засада. Тимът на Кристиан Киву действаше агресивно и имаше предимство, но атаките на домакините също носеха опасност. Зомер се справи с един удар на Кийн.

Интер с лекота разсичаше защитата на "виолетовите". В една ситуация Барела бе изведен зад отбраната, но Де Хеа излезе много разумно и го изпревари. При следващата подобна ситуация Еспозито се озова сам срещу вратаря след прекрасно подаване на Дъмфрис. Той стреля по диагонала, но не уцели вратата. Домакините отговориха с центриране на Додо, при което Гудмундсон бе непокрит, но не успя да играе с глава, топката го удари в рамото и мина покрай гредата.

Интер имаше сериозни проблеми с атаките на съперника по десния фланг. При една от тях Гудмундсон прати топката в наказателното поле към Кийн, но Бисек и Тюрам успяха да се справят. При следващата защитата на "нерадзурите" пропусна подаването на Гудмундсон, но Кийн направи огромен пропуск, след като не успя да насочи топката към мрежата. Голмайсторът на домакините успя да се разпише в 39-ата минута, но попадението не бе зачетено поради засада. Малко преди почивката Раниери се размина с топката след ново центриране в наказателното поле на гостите.

За началото на втората част на терена се появи Ачерби на мястото на Карлос Аугусто. След почивката тимът на Киву имаше по-голям контрол, като действаше малко по-предпазливо. Това доведе до по-малко опасни ситуации пред вратата на Зомер, въпреки че той трябваше да се намесва в един момент, но тогава имаше съмнения и за засада. През втората част играта бе по-накъсана и нарушенията зачестиха. Вратарят на гостите отрази и удар на Шер Ндур. Малко по-късно изстрел на Фаджоли мина покрай вратата.

Фиорентина започна да увеличава натиска и да подлага под натиск защитата на съперника. В 77-ата минута се стигна до изравняване. Барела загуби топката пред наказателното си поле, Гудмундсон стреля, Зомер изби, но Ндур бе на точното място за добавка и прати топката в мрежата. Домакините продължиха да имат предимство и стигнаха до нова опасна ситуация, но Гудмундсон стреля много неточно. Резервата Джак Харисън пък стреля покрай вратата след една отлична контраатака.

Интер направи опит да стигне до трите точки в края и бе много близо до това да го направи. Еспозито отправи удар от трудна позиция, но блестящо спасяване на Де Хеа запази резултата и осигури точката на "виолетовите".