Лацио и Рома записаха победи в калчото

Рома победи Лече с 1:0 у дома в 30-ия кръг на италианското първенство, предаде БТА.

"Вълците" спечелиха трудно на Стадио Олимпико и прекъснаха негативната серия от пет поредни мача без победа във всички турнири.

Влезлият като резерва Робиньо Ваз отбеляза единствения гол в 57-ата минута. Рома има 54 точки и е шести в таблицата на Серия А с равни точки с петия Ювентус. Лече има 27 точки и е на 18-то място.

По-рано днес Лацио победи Болоня с 2:0 като гост в среща от 30-ия кръг на италианското първенство.

Нидерландският халф Кенет Тейлър отбеляза и двата гола за успеха на римските "орли". Двубоят можеше да има и друг развой, но при 0:0 в началото на втората част Рикардо Орсолини пропусна дузпа за домакините. Лацио има 43 точки и е на 8-мо място в таблицата на Серия А, докато Болоня е на 9-то място с точка по-малко.

Аталанта победи Верона с 1:0 в друга среща от кръга. Давиде Дзапакоста отбеляза единственото попадение в 37-а минута.