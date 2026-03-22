Лацио и Рома записаха победи в калчото

22 Март, 2026 21:45 507 0

  серия а
  • калчо-
  • рома-
  • лацио-
  • аталанта

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рома победи Лече с 1:0 у дома в 30-ия кръг на италианското първенство, предаде БТА.

"Вълците" спечелиха трудно на Стадио Олимпико и прекъснаха негативната серия от пет поредни мача без победа във всички турнири.

Влезлият като резерва Робиньо Ваз отбеляза единствения гол в 57-ата минута. Рома има 54 точки и е шести в таблицата на Серия А с равни точки с петия Ювентус. Лече има 27 точки и е на 18-то място.

По-рано днес Лацио победи Болоня с 2:0 като гост в среща от 30-ия кръг на италианското първенство.

Нидерландският халф Кенет Тейлър отбеляза и двата гола за успеха на римските "орли". Двубоят можеше да има и друг развой, но при 0:0 в началото на втората част Рикардо Орсолини пропусна дузпа за домакините. Лацио има 43 точки и е на 8-мо място в таблицата на Серия А, докато Болоня е на 9-то място с точка по-малко.

Аталанта победи Верона с 1:0 в друга среща от кръга. Давиде Дзапакоста отбеляза единственото попадение в 37-а минута.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

