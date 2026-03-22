Комо разби Пиза, Росен Божинов остана резерва

Отборът на Комо постигна убедителна победа срещу Пиза с 5:0 в мач от 30-ия кръг на италианската Серия А. За тима на гостите неизползвана резерва остана българският национален защитник Росен Божинов, предаде БТА.

Асан Диао откри резултата за тима на Сеск Фабрегас още в седмата минута, Анастасиос Дувикас направи 2:0 след половин час игра.

Комо не се отказа и след почивката и още в третата минута след подновяването на играта Мартин Батурина покази на 3:0. Николас Пас направи 4:0 четвърт час преди края на редовното време. Това не беше всичко, тъй като и Масимо Пероне вкара пето попадение десетина минути преди края.

Резервата на Пиза Хенрик Майстер вкара топката в мрежата на Комо в 61-вата минута, но попадението не бе зачетено заради положение на засада.

Комо е на четвърто място в класирането с 57 точки, като вече има четири повече от петия Ювентус. Пиза е на последната 20-а позиция с 18 точки, който има и предпоследният Верона.