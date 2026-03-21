Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Нова издънка на Ювентус: този път у дома срещу Сасуоло

21 Март, 2026 23:54 816 0

  • серия а-
  • калчо-
  • ювентус-
  • сасуоло

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ювентус направи грешна стъпка в битката за челните позиции в Серия А, след като завърши 1:1 срещу Сасуоло в двубой от 30-ия кръг, предаде БНТ.

Домакините започнаха по-добре срещата и поведоха още в 14-ата минута чрез Кенан Йълдъз, който се възползва от дълъг пас и реализира за 1:0. До почивката "бианконерите“ контролираха играта и бяха по-близо до втори гол, но не успяха да увеличат аванса си.

След паузата Сасуоло изравни в 52-ата минута, когато Андреа Пинамонти завърши добра комбинация с Доменико Берарди и Волпато за 1:1.

Ювентус натисна в заключителните минути и получи отличен шанс да стигне до победата. В 86-ата минута домакините получиха дузпа след намеса на ВАР за игра с ръка в наказателното поле, но капитанът Мануел Локатели пропусна, след като ударът му бе спасен от вратаря Мурич.

До края "Старата госпожа“ създаде още положения, но така и не намери път към втори гол. След равенството Ювентус заема пето място в класирането с 54 точки, докато Сасуоло е десети с 39 пункта.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове