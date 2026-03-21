Нова издънка на Ювентус: този път у дома срещу Сасуоло

Ювентус направи грешна стъпка в битката за челните позиции в Серия А, след като завърши 1:1 срещу Сасуоло в двубой от 30-ия кръг, предаде БНТ.

Домакините започнаха по-добре срещата и поведоха още в 14-ата минута чрез Кенан Йълдъз, който се възползва от дълъг пас и реализира за 1:0. До почивката "бианконерите“ контролираха играта и бяха по-близо до втори гол, но не успяха да увеличат аванса си.

След паузата Сасуоло изравни в 52-ата минута, когато Андреа Пинамонти завърши добра комбинация с Доменико Берарди и Волпато за 1:1.

Ювентус натисна в заключителните минути и получи отличен шанс да стигне до победата. В 86-ата минута домакините получиха дузпа след намеса на ВАР за игра с ръка в наказателното поле, но капитанът Мануел Локатели пропусна, след като ударът му бе спасен от вратаря Мурич.

До края "Старата госпожа“ създаде още положения, но така и не намери път към втори гол. След равенството Ювентус заема пето място в класирането с 54 точки, докато Сасуоло е десети с 39 пункта.