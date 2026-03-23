Карлос Алкарас отпадна още на 1/16-финалите от Мастърса в Маями

Карлос Алкарас отпадна още на 1/16-финалите от Мастърса в Маями

23 Март, 2026 08:59, обновена 23 Март, 2026 08:02 431 2

Той загуби с 3-6, 7-5, 4-6 от Себастиан Корда (САЩ)

Карлос Алкарас отпадна още на 1/16-финалите от Мастърса в Маями - 1
Фокус Фокус

Световният номер 1 Карлос Алкарас отпадна от Мастъра в Маями още на 1/16-финалите. Той загуби с 3-6, 7-5, 4-6 от Себастиан Корда (САЩ) в мач продължил 2 часа и 20 минути.

Първият сет беше равностоен и един пробив направи разликата в него. Той беше на сметката на американеца в 8-ия гейм за 5:3, а в следващия той затвори частта.

Във втория сет Корда проби още в третия гейм и при 5:4 сервираше за мача, но загуби подаването си. Същото се случи и в следващия му сервис гейм и по този начин Алкарас взе сета със 7:5.

В последният сет имаше една единствена точка за пробив, тя беше на сметката на американеца при 3:3. Той се възползва от нея и проби испанеца, а след това и задържа преднината си, за да затвори мача с 6:4.

В следващия кръг Корда ще играе с победителя от мача между Карен Хачанов (Русия) и Мартин Ламдалусе (Испания).


САЩ
  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    08:06 23.03.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    За Карлос това е чудесен урок, за Корда това е емоционален допинг!!

    08:21 23.03.2026

